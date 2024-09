I motivi dell'involuzione del capitano dell'Inter, capocannoniere della Coppa America ma autore di un solo gol nelle ultime 13 di Serie A

Niente da fare: continua il digiuno di Lautaro Martinez. Il capocannoniere dell’ultima Serie A e della Coppa America non riesce proprio a sbloccarsi in questo campionato. Nel derby perso contro il Milan ha provato a incidere con l’assist per Dimarco e una girata su cui è stato attento Maignan: troppo poco per il capitano dell’Inter, che ha abituato i tifosi a ben altri numeri.

Inter, la crisi di Lautaro: le statistiche del Toro

A dire il vero, è già da un po’ che l’argentino si è inceppato. Lautaro ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite giocate in Serie A. Bisogna riavvolgere il nastro al 4 marzo 2023, quando andò a bersaglio contro il Frosinone, poi più nulla. Al contrario, si è sbloccato in nazionale, trascinando la Seleccion al trionfo in Coppa America da capocannoniere della classifica marcatori. Per un’Inter che vuole confermarsi regina in Italia e fare molto meglio in Champions rispetto alla passata stagione servono tremendamente i gol di Lautaro, che nel derby ha sì confezionato il geniale assist per Dimarco, ma ha anche perso 13 palle e giocato piuttosto lontano dalla porta.

I motivi dell’involuzione di capitan Lautaro

Inutile girarci intorno: la Coppa America ha inciso eccome sull’attuale stato di forma del centravanti di Bahía Blanca. Lautaro, che è arrivato fino all’ultimo atto della competizione andata in scena negli Stati Uniti, ha dovuto affrontare viaggi estenuanti durante la rassegna (da Atlanta a Miami a Houtston, poi ancora Atlanta e Miami per la finale) prima di far ritorno nel capoluogo lombardo nei primi giorni di agosto, rinunciando anche a qualche giorno di ferie pur di essere disponibile per la prima di campionato. Non solo: anche la prima sosta per le nazionali, che ha preceduto la sfida col Monza, si è rivelata particolarmente per il Toro, visto che l’Argentina ha giocato in due città diverse.

Da bomber a bomber: la confessione a Bobo Vieri

Inizialmente in panchina nella sfida di Champions col Manchester City, Lautaro è stato riproposto dal primo minuto nel derby. Nel post partita il centravanti sudamericano non si è sottratto alle telecamere rendendosi protagonista di un siparietto con Vieri su Dazn. Entrambi sono a quota 103 gol e Martinez ha fallito ancora una volta il sorpasso: “Sto facendo fatica, Bobo – ha confessato -. Devo stare zitto e lavorare, anche il doppio per alzare il livello”. L’ex collega lo ha tranquillizzato: “Vedrai che nei farai 200”.