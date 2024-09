Inter: Inzaghi si sbilancia sul caso Lautaro, poi la carezza al rivale Guardiola

Alla vigilia della gara di Manchester il tecnico nerazzurro difende il suo centravanti, ancora senza gol in stagione. Tanti complimenti al collega del City: “Il migliore, un’ispirazione per me”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il pugno da agitare contro chi mette in dubbio le doti di Lautaro Martinez, la carezza riservata a Pep Guardiola, rivale sì, ma anche “ispirazione” per il suo lavoro di allenatore: così s’è presentato Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions League della sua Inter in casa del Manchester City.

Inter, Inzaghi spegne il caso Lautaro Martinez

Non c’è nessun caso Lautaro Martinez. Simone Inzaghi lo dice esplicitamente nella conferenza stampa alla vigilia della gara di esordio dell’Inter nella nuova Champions League, in casa del Manchester City. L’argentino non ha ancora segnato nella stagione 2024/25 con la maglia nerazzurra: finora tre partite in campionato – ha saltato per un problema muscolare la partita col Lecce della 2a giornata di serie A – e zero reti. “È il nostro capitano, ci farà tantissimi gol – ha detto Inzaghi ai giornalisti con tono piuttosto infastidito -: Lautaro non è mai un problema per noi, ma sempre la soluzione. Bisogna solo capire che non si è potuto allenare con continuità: così e giocando partite troverà la forma migliore”.

Inter, il piano di Inzaghi contro il City

Quanto al City, Inzaghi ha spiegato che al’Inter servirà un cambio di passo rispetto alla partita col Monza, giocata sotto ritmo. “Dovremo avere corsa, aggressività, voglia di sacrificio contro una squadra fortissima”, ha detto il tecnico dell’Inter. “Qualsiasi squadra d’Europa deve lasciare il possesso al City – ha poi aggiunto l’allenatore nerazzurro -. Ma dovremo essere bravi in entrambe le fasi, ed essere puliti con la palla”.

Inter, per Inzaghi nessuna rivincita col City

Sin dal momento del sorteggio, i tifosi dell’Inter hanno identificato la partita di domani come una parziale rivincita della finale di Champions persa a Istanbul nel 2023. ”Non penso che sia una rivincita – ha dichiarato Inzaghi -, perché non è la finale ma una partita di girone con un nuovo format della Champions che sarà più spettacolare e interessante, ma anche più dispendiosa e difficile visto che dovremo preparare molte più partite”.

Inter, la carezza di Inzaghi a Guardiola

Infine, Inzaghi ha parlato del suo rapporto con Pep Guardiola, riservando una sequela di elogi al collega del City. “Sarà un piacere rivedere Pep – la carezza del tecnico dell’Inter all’allenatore catalano – l’ho incontrato tre volte in vita e due sono stato molto bene, a New York e a Londra, mente a Istanbul un po’ meno… Penso sia il miglior allenatore in circolazione, è un’ispirazione per me”.