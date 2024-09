Dimarco salta Manchester City e derby col Milan: come cambia l’Inter

L’esterno mancino vittima di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra contro il Monza, rischia di mancare il debutto in Champions: al suo posto Carlos Augusto o Darmian

Allarme Dimarco in casa Inter: l’esterno mancino ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra dopo la gara col Monza e quasi certamente dovrà saltare il debutto stagionale in Champions League col Manchester City. Probabile anche la sua assenza nel derby col Milan: ecco come cambierà l’Inter senza di lui.

Inter, Dimarco salta City e Milan per infortunio

Federico Dimarco salterà quasi certamente il debutto stagionale dell’Inter in Champions League contro il Manchester City in programma mercoledì sera all’Etihad Stadium. Dopo la partita di ieri pareggiata a Monza, l’esterno mancino ha accusato un problema muscolare: si tratta di un affaticamento ai flessori della coscia sinistra, un infortunio che potrebbe tenerlo fuori anche dal derby col Milan, in programma domenica sera.

Inter, domani l’ultimo test per Dimarco

Dimarco aveva accusato dolore alla fine dell’incontro col Monza, in un primo momento lo staff dell’Inter pensava si trattasse semplicemente di crampi, invece oggi ci si è resi conto che il problema accusato dall’esterno è riconducibile ad un affaticamento. Domani Simone Inzaghi e i suoi collaboratori decideranno se portare Dimarco in Inghilterra: decisivo l’allenamento di rifinitura in programma prima della partenza per Manchester.

Dimarco out: come cambia l’Inter con City e Milan

Come cambierà l’Inter senza Dimarco? La soluzione più ovvia prevede l’impiego di Carlos Augusto come esterno a tutta fascia, nella posizione solitamente occupata da Dimarco: il brasiliano avanzerebbe dunque rispetto alla gara contro contro il Monza, in cui Inzaghi l’ha schierato da terzo centrale, sulla sinistra.

L’alternativa prevede lo spostamento del jolly Matteo Darmian sulla fascia sinistra, con l’utilizzo di Denzel Dumfries da titolare a destra: un’idea che stuzzica Inzaghi, considerato il buon stato di forma dell’olandese, andato a segno a Monza e anche qualche giorno prima con la sua nazionale contro la Germania.