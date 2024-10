Uragano Milton: Lautaro e l’Argentina bloccati a Miami, a rischio la gara in Venezuela

La Selecciòn s’è radunata in Florida prima della partita valida per le qualificazioni, ma il volo per il Sudamerica è stato cancellato a causa della bufera in arrivo

È a rischio rinvio la gara in programma domani tra Venezuela e Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: la Selecciòn è infatti bloccata a Miami, dove si era radunata, a causa dell’arrivo dell’uragano Milton nel sud degli Stati Uniti. Tra i giocatori in Florida anche gli “italiani” Lautaro Martinez, Nico Paz e Leandro Paredes.

Mondiali, Argentina bloccata a Miami

L’Argentina è bloccata a Miami. La Selecciòn s’era radunata in Florida in vista della partita di domani a Maturìn, in Venezuela, contro i padroni di casa, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio, fissato per le ore 23 italiane di domani, cresce però il rischio che Leo Messi e compagni non riescano a raggiungere il Venezuela.

Florida, l’uragano Milton cancella il volo dell’Argentina di Lautaro

Il volo che oggi avrebbe dovuto portare l’Argentina in Venezuela, con scalo in Colombia, è infatti stato cancellato a causa dell’arrivo dell’uragano Milton, annunciato dalle autorità statunitensi come uno degli eventi meteorologici più terrificanti degli ultimi anni.

In Florida è scattata l’allerta massima per l’uragano, classificato di categoria 5, e molti voli sono stati sospesi o cancellati. Tra i giocatori bloccati a Miami anche tre argentini che militano in serie A: Lautaro Martinez dell’Inter, Nico Paz del Como, Leandro Paredes della Roma.

Mondiali, Argentina in cerca del riscatto in Venezuela

E a Miami c’è anche Leo Messi: il c.t. Lionel Scaloni ha spiegato che il “diez” è completamente recuperato e che dunque potrà scendere in campo contro il Venezuela, a patto che si giochi. La gara di Maturìn è particolarmente importante per l’Argentina, capolista del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali con 2 punti di vantaggio sulla Colombia (18 in 8 giornate), ma reduce dalla sconfitta proprio in casa dei “Cafeteros”.

Se la partita in Venezuela dovesse essere rinviata, la Colombia avrebbe la chance di sorpassare almeno momentaneamente la Selecciòn andando a vincere in casa della Bolivia.