Argentina, nuovo gestaccio del "Dibu" Martinez: denunciato dai giornalisti dopo il ko con Colombia

Il portiere dell'Albiceleste ancora al centro delle polemiche dopo un brutto gesto nei confronti di un cameramen: ecco cosa è successo e cosa rischia

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Emiliano Martínez torna al centro delle polemiche con un nuovo gesto sopra le righe. Il portiere dell’Argentina, spesso al centro dell’attenzione per il suo comportamento provocatorio, ha nuovamente attirato critiche dopo la partita tra Colombia e l’Albiceleste, andata in scena lo scorso mercoledì e valida per l’ottava giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’incontro è terminato con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, un risultato che Martínez ha evidentemente faticato ad accettare. A pochi minuti dal fischio finale, il portiere non è riuscito a contenere la sua frustrazione e si è scagliato contro un cameraman della trasmissione ufficiale. Il gesto, un colpo all’attrezzatura dell’operatore, ha immediatamente fatto il giro del web, diventando virale.

Dibu Martinez, brutto gesto contro un cameramen: cosa è successo

Al termine dell’incontro tra Colombia e Argentina, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, il portiere Martínez non è riuscito a trattenere la sua rabbia. Dopo il triplice fischio dell’arbitro Piero Maza e aver salutato amichevolmente l’attaccante colombiano Jhon Durán, suo compagno all’Aston Villa, un cameraman della trasmissione ufficiale si è avvicinato a Martínez per seguirlo sul campo. Il portiere argentino, visibilmente frustrato per la sconfitta, ha reagito colpendo di lato il cameraman per allontanarlo, cercando di evitare le riprese in quel momento di tensione. L’episodio è diventato virale sui social in pochi minuti, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

Le parole del cameramen Jackson

Dopo l’episodio il cameraman coinvolto, Johnny Jackson, ha deciso di rompere il silenzio. “Fratello, come stai? Sono Johnny Jackson, il cameraman che hai colpito durante la partita contro la Colombia. Alla fine del match, come cameraman e operatore fisso, cerco sempre le reazioni dei giocatori perché è quello che il regista mi chiede in cuffia. Ero semplicemente entrato in campo, e dopo 90 minuti tutti sono stanchi, così mi sono messo in attesa delle loro reazioni”, ha raccontato Jackson.

Il cameraman ha poi continuato spiegando l’accaduto: “Ho visto ‘Dibu’ mentre salutava i portieri di riserva, così mi sono avvicinato a lui. All’improvviso, però, mi ha dato uno schiaffo. Mi ha fatto arrabbiare moltissimo. Anch’io stavo lavorando, proprio come lui faceva parando. Non gioco a calcio con lui, eppure mi ha davvero fatto infuriare. In quel momento non gli ho detto nulla. Ora voglio dirgli: non preoccuparti, fratello, nella vita tutti perdono una partita. Probabilmente quella sconfitta ha significato molto per te, ma bisogna andare avanti”.

Non è tardata ad arrivare la risposta ufficiale da parte dell’Associazione Colombiana dei Giornalisti Sportivi, che ha condannato duramente l’azione del portiere argentino. “Sbattere l’attrezzatura del cameraman sull’erba è un attacco alla libertà di espressione, che il nostro sindacato non ammette. La Colombia è un Paese in cui la libertà di informazione è rispettata”, si legge nel comunicato.

Cosa rischia Dibu Martinez

Il gesto di Dibu Martínez potrebbe avere ripercussioni anche sul campo, con il rischio di una squalifica per “condotta antisportiva nei confronti di altre persone diverse dagli ufficiali di gara”. Si attende ora una decisione da parte della CONMEBOL.