Incredibile: Nico gol ma Argentina ko con la Colombia tra le polemiche, Brasile battuto dal Paraguay

Non sono mancate le soprese durante l’ottava giornata delle qualificazioni sudamericane per il prossimo Mondiale. La Colombia firma un’impresa clamorosa battendo l’Argentina, sfatando un tabù che durava dal giugno 2019. Non solo i Cafeteros, anche l’Ecuador e la Bolivia esultano. Gli ecuadoregni superano il Perù, mentre la Bolivia sorprende il Cile. Ma l’altro grande colpo di giornata lo firma il Paraguay, che manda ko il Brasile, interrompendo un digiuno che durava da ben 16 anni.

In un’atmosfera mozzafiato all’Estadio Roberto Melendez, la Colombia ha sorpreso tutti battendo l’Argentina, priva dell’infortunato Leo Messi. Protagonista assoluto della serata è stato James Rodriguez, autore di una prestazione di luci e ombre. Prima l’assist decisivo per il gol di Mosquera, poi l’errore fatale al 48′, che ha permesso a Nico Gonzalez di segnare il momentaneo 1-1. Ma il centrocampista in forza al Rayo Vallecano si è riscattato al 60′, trasformando con freddezza il rigore che ha poi deciso il match. Prima del penalty, però, c’era stato un intervento di Otamendi ai danni di Munoz in area, con l’arbitro Maza che non ha visto nulla e il Var non lo ha richiamato al monitor, facendo scoppiare la polemica.

Una vittoria dal sapore dolce di rivincita, giunta due mesi dopo la dolorosa sconfitta nella finale di Coppa America. Con questo successo, la Colombia ha anche sfatato un tabù che durava dal giugno 2019, tornando a vincere contro l’Albiceleste. I tre punti hanno proiettato i Cafeteros al secondo posto nel girone con 16 punti, proprio alle spalle della squadra di Scaloni.

Brasile sconfitto in Paraguay: ora è quinto posto

Serata da dimenticare per il Brasile, che cade sorprendentemente contro il Paraguay in una sconfitta che segna la storia. Dopo 16 anni, l’Albirroja torna a battere la Selecao, con una prestazione caratterizzata da tanto spirito di sacrificio e coronata dal gol decisivo di Diego Gomez, classe 2003 e compagno di squadra di Messi all’Inter Miami.

Non è bastato il talento del trio formato da Endrick, Rodrygo e Vinicius per risollevare i verdeoro, che si sono trovati di fronte un Paraguay compatto e cinico. La vittoria porta il Paraguay al settimo posto in classifica, mentre il Brasile, con 10 punti, si posiziona al quinto.

Uruguay, pari a reti inviolate con il Venezuela. Ok Ecuador e Bolivia

L’Uruguay non riesce a capitalizzare sul ko dell’Argentina, non andando oltre lo 0-0 contro il Venezuela e scivolando così al terzo posto in classifica. A sfruttare i risultati dagli altri campi è invece l’Ecuador, che ha superato il Perù per 1-0 grazie al gol decisivo di Valencia, su assist di Franco. Tre punti fondamentali che spingono l’Ecuador al quarto posto con 11 punti, mentre il Perù, fermo a soli tre punti, vede ormai svanire le proprie speranze di qualificazione.

Vittoria importante anche per la Bolivia, che supera il Cile per 2-1, portandosi a un solo punto di distanza dal sesto posto occupato da Venezuela e Brasile. Accade tutto nel primo tempo all’Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos: la Bolivia passa in vantaggio con Algarnaz, seguita dal pareggio cileno di Eduardo Vargas, ma nell’extra-time della prima frazione arriva la rete decisiva di Miguelito. Situazione critica per il Cile, che si trova al nono posto in classifica con appena 5 punti e poche speranze di risalita.