Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:27

90'+3' TRIPLICE FISCHIO! L'Inter batte l'Empoli con tre gol nella ripresa!20:23

90' Tre minuti di recupero20:21

89' Grande aggancio di Pavard in proiezione offensiva, appoggio per Taremi e tiro respinto da Vasquez ma tutto vanificato dal fischio di Marchetti20:21

86' In totale amministrazione l'Inter che controlla il possesso senza rischiare nulla20:17

82' Esordio in campionato per il giovane difensore arrivato in nerazzurro quest'estate20:12

81' Quinto cambio nell'Inter: esce De Vrij, entra Palacios20:12

79' GOL! Empoli-INTER 0-3! Gol di Lautaro Martinez! Errore in impostazione dei toscani. Barella ruba palla e accomoda per Lautaro che in diagonale batte Vasquez e mette in ghiaccio la partita!



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez20:10

78' BARELLA! Arriva a rimorchio sul suggerimento di Dumfries e dal limite dell'area sfiora l'incrocio dei pali con una conclusione di prima!20:08

77' Quinto cambio nell'Inter: esce Gyasi, entra Sambia20:07

75' Quarto cambio nell'Inter: esce Thuram, entra Taremi20:04

70' Si coordina da fuori area al volo Barella, il suo tiro non arriva a impensierire Vasquez20:01

69' È la prima doppietta in Serie A per Davide Frattesi, che qui a Empoli ha giocato nella stagione 2019/2020 in Serie B20:00

67' GOL! Empoli-INTER 0-2! Gol di Frattesi! Ottima azione dei nerazzurri, Barella cerca Lautaro dentro l'area, sponda intelligente per Frattesi che col piattone infila la sfera sul secondo palo firmando la sua doppietta!



Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi19:59

66' OCCASIONE INTER! Punizione a pescare la testa di Lautaro, grande stacco dell'argentino e respinta di Vasquez! Bisseck si divora al raddoppio calciando altissimo il tap in da buona posizione!19:57

66' Terzo cambio nell'Empoli: esce Colombo, entra Pellegri19:56

65' Terzo cambio nell'Inter: esce Dimarco, entra Dumfries19:56

65' Seconod cambio nell'Inter: esce Bastoni, entra Pavard19:56

65' Primo cambio nell'Inter: esce Mkhitaryan, entra Zieliński19:55

63' Grande combinazione tra Mkhitaryan e Thuram, il tacco del francese non giunge a destinazione per il tocco decisivo di Ismajli19:54

62' Grande imbucata di Fazzini per Pezzella, cross basso respinto ma Marchetti ravvisa un offside19:53

62' Ammonito Bastoni dopo un fallo a centrocampo su Fazzini19:52

61' Punizione troppo profonda battuta da Barella che cercava Lautaro sul palo lontano19:52

57' Terzo cambio nell'Empoli: esce Maleh, entra Henderson19:48

57' Secondo cambio nell'Empoli: esce Anjorin, entra Pezzella19:48

57' VICINA AL RADDOPPIO L'INTER! Cross dalla destra di Darmian, stacco di Thuram e palla che sfiora il palo!19:49

53' Ripiegamento difensivo di Gyasi che anticipa Dimarco mettendo in corner19:43

50' GOL! Empoli-INTER 0-1! Gol di Frattesi! Cross sul secondo palo di Bastoni, sponda di Darmian che appoggia verso Frattesi. L'ex Sassuolo con il mancino, complice una deviazione, infila il pallone all'incrocio dei pali!



Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi19:42

49' Ghiotta occasione su calcio di punizione dal limite per Fazzini, il suo tentativo però si ferma sulla barriera19:40

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo al Castellani!19:35

46' Primo cambio nell'Empoli: esce Solbakken, entra De Sciglio19:35

Gara non semplice, come preventivato, per i nerazzurri al Castellani. L'Empoli si difende con ordine e rischia di pungere in ripartenza, l'occasione più grande per i nerazzurri è un quasi autogol di Ismajli su cui Vasquez si supera con una parata straordinaria. Alla mezz'ora l'episodio che può risultare decisivo: Goglichidze interviene con il piede a martello su Thuram, Marchetti ammonisce ma il Var lo richiama per rettificare il colore del cartellino che diventa rosso. Empoli costretto a giocare anche tutta la ripresa in inferiorità numerica19:22

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Empoli e Inter rientrano negli spogliatoi sul risultato ancora inchiodato sullo 0-0!19:19

45'+2' Punizione di Fazzini a cercare lo stacco do Viti sul secondo palo, il difensore dell'Empoli impatta la sfera ma non riesce a indirizzarla verso la porta19:18

45'+1' LAUTARO! Colpo di testa in anticipo sul primo palo, palla fuori di pochissimo!19:16

45' Tre minuti di recupeor19:16

44' Azione insistita dell'Inter nella metà campo dell'Empoli, i nerazzurri non trovano spazio per andare alla conclusione19:16

40' Cross insidioso di Dimarco, uscita incerta di Vasquez salvato dalla copertura di Viti19:11

38' Fallo di Cacace su Darmian che stava partendo in contropiede, scatta il giallo anche per lui19:09

33' Punizione di Dimarco! L'esterno nerazzurro calcia forte verso la porta, attento nella respinta Vasquez19:04

31' CARTELLINO ROSSO! Espulso Goglichidze dopo la revisione al monitor da parte di Marchetti!19:02

30' MARCHETTI AL VAR! Brutto intervento di Goglichidze su Thuram, il direttore di gara ha estratto il giallo ma viene richiamato a visionare l'azione!19:03

26' Prova a restare in avanti l'Inter, traversone di Dimarco troppo lungo e facile preda di Vasquez18:57

24' Cross dalla destra a cercare Colombo, il centravanti dell'Empoli viene anticipato da De Vrij18:55

20' ANNULLATO IL VANTAGGIO DELL'INTER! AVEVA SEGNATO DARMIAN! Recupero di Mkhitaryan che lancia Darmian, il quale vince un rimpallo con Viti e batte Vasquez da distanza ravvicinata. Dopo il check del Var, la rete viene annullata per un tocco di mano dell'esterno nerazzurro!18:52

17' Combinazione tra Barella, Bastoni e Dimarco, quest'ultimo prova la soluzione dalla distanza colpendo però Ismajli18:48

16' Due volte al tiro Thuram! In entrambe le situazioni c'è l'opposizione del muro dell'Empoli18:46

12' AUTENTICO MIRACOLO DI VASQUEZ! Punizione di Dimarco, Ismajli tocca e il portiere dell'Empoli effettua un intervento straordinario a evitare l'autogol! Che parata dell'ex Milan!18:44

10' Corner battuto corto, Fazzini cerca Gyasi sul secondo palo ma l'ex Spezia in acrobazia non riesce ad arrivare sul pallone18:41

9' Ancora Empoli in avanti, Cacace cerca Fazzini sul primo palo ma il 10 dell'Empoli viene anticipato in corner18:40

6' È DELL'EMPOLI LA PRIMA CHANCE! Recupero alto di Colombo, imbucata per Solbakken che calcia in diagonale, attento Sommer!18:37

5' Thuram prova a scappare sulla sinistra, intervento in scivolata di Ismajli che guadagna anche la rimessa del fondo18:36

3' Possesso interamente nerazzurro in questi primi minuti, Vasquez esce in anticipo su Lautaro dopo la spizzata di Thuram su una rimessa laterale lunga di Dimarco18:34

FISCHIA MARCHETTI! È iniziata Empoli-Inter, dei toscani il primo pallone del match!18:30

Stanno entrando in campo le due squadre, quasi tutto pronto per questo Empoli-Inter!18:28

Le scelte di D'Aversa: confermata la difesa a tre per i toscani, ce la fa Viti nonostante i problemi delle ultime ore e guiderà la retroguardia insieme a Goglichidze e Ismajli. Sugli esterni sorpresa Cacace al posto di Pezzella, mentre a destra c'è sempre Gyasi, in mediana fiducia a Maleh e Anjorin. Davanti Fazzini e Solbakken a supporto di Colombo17:51

Le scelte di Inzaghi: niente stravolgimenti per il tecnico nerazzurro, neanche in attacco dove partono regolarmente Lautaro e Thuram. A centrocampo c'è Barella e non Zielinski in regia al posto dell'infortunato Cahlanoglu, Mkhitaryan e Frattesi completano il reparto, mentre Darmian fa rifiatare Dumfries a destra con Dimarco confermato a sinistra. Dietro il trio difensivo è composto da Bastoni, De Vrij e Bisseck17:49

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani optano invece per un 3-4-2-1: Vasquez - Viti, Ismajli, Goglichidze - Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace - Fazzini Solbakken - Colombo17:48

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri si schierano con il classico 3-5-2: Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Thuram17:46

La direzione di gara è affidata a Marchetti di Ostia Lido e ai suoi assistenti Scatragli e Moro. Il quarto ufficiale è Massimi mentre in sala Var ci sono Serra e La Penna16:49

L'Inter campione d'Italia in carica si presenta a Empoli dopo il pirotecnico 4-4 contro la Juventus e con il chiaro obiettivo di rispondere al Napoli, vittorioso ieri a San Siro contro il Milan. I nerazzurri con una vittoria manterebbero quattro punti di svantaggio nei confronti della squadra di Antonio Conte e darebbero seguito ai due successi esterni consecutivi contro Roma e Udinese16:48

Un cammino fin qui positivo per l'Empoli che con 11 punti occupa l'undicesimo posto in classifica. Rendimento frutto di una difesa che con soli 6 gol concessi è la terza migliore della Serie A dopo quelle di Napoli e Juventus. I toscani sono tuttavia a secco di vittorie dallo scorso 20 settembre, nel mentre sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Questa sera al Castellani non arriva certamente il più comodo degli avversari per spezzare questo trend16:45

Benvenuti alla diretta di Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A!16:42