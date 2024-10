Genoa, la presentazione di Balotelli in versione "Nintendo": il ruolo di Francesco Facchinetti nella trattativa

SuperMario ha effettuato le visite mediche e si prepara a sostenere il primo allenamento sotto gli ordini di Alberto Giardino che potrebbe già convocarlo nel match contro la Fiorentina di giovedì

E’ finalmente il momento di Mario Balotelli. L’attaccante bresciano si prepara a fare il suo ritorno ufficiale in serie A, prima con la firma sul contratto che lo lega al Genoa a fine stagione e ovviamente poi con quello che interessa di più ai tifosi: vederlo in campo con la nuova maglia. E’ stato un lunedì dedicato a uno degli attaccanti che più ha fatto sognare e allo stesso tempo disperare i tifosi: un talento destinato a traguardi incredibili frenati da un temperamento spesso al di sopra delle righe.

La prima giornata in rossoblù

Se ne è parlato a lungo ma solo oggi l’arrivo di Mario Balotelli al Genoa è diventato realtà. L’attaccante ha sostenuto le visite mediche e si metterà subito a disposizione di Alberto Gilardino provando a dare una mano per conquistare la salvezza. Il primo giorno è stato quello di grandi sorrisi, da domani comincia la sua avventura con il primo allenamento insieme ai compagni di squadra in vista del match di giovedì con la Fiorentina, dove potrebbe essere anche convocato anche se sembra quasi impossibile un suo impiego. Poche parole però ai microfoni: “Non ho molta voglia di parlare ma di giocare e spero di essere pronto presto. Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete presto”.

La presentazione social di Mario Balotelli

Il Genoa ha voluto festeggiare con stile l’arrivo e l’annuncio di Balotelli e sui social il club del Grifone si è lanciato in alcuni contenuti che hanno esaltato i tifosi. Prima una presentazione classica con un video che mostra un Balotelli incappucciato girare per i luoghi più iconici della città, un volantino strappato con la scritta “Why always” a ricordare la celebre sottomaglia indossata ai tempi del Manchester (“Why always me?“) e anche il coro che i tifosi Citizens gli avevano regalato. Poi arriva anche un omaggio su Instagram che rende omaggio al soprannome dell’attaccante italiano con un SuperMario Bros in versione Nintendo che strizza l’occhio anche ai nostalgici del videogioco cult.

Il ruolo di Francesco Facchinetti

Da cantante a scopritore di talenti e forse anche intermediario calcistico: si parla di Francesco Facchinetti, diventato famoso con il nome d’arte di DJ Francesco. La musica sembra essere andata nel cassetto da un po’ di per Facchinetti che da qualche tempo ha iniziato di dedicarsi anche alle carriere degli altri e non solo in ambito musicale. Mario Balotelli non fa parte della sua scuderia ma secondo il giornalista Schira, l’ex cantante avrebbe avuto un ruolo da intermediario tra il Genoa e SuperMario. Non si tratta della prima volta visto che operò nello stesso modo per portare Conor Gallagher dal Chelsea all’Atletico Madrid. I due sono da sempre grandi amici anche se in passato finirono al centro di alcuni voci di gossip che riportava di una presunta rissa in discoteca, tutto però smentito dai diretti interessati.