Balotelli al Genoa, ci siamo: "Voglio giocare, vedrete se ho il fuoco dentro". E rispunta Raffaella Fico

Visite mediche per SuperMario prima della firma sul contratto con i rossoblu: "Non ho molta voglia di parlare, spero di essere presto in campo". La sua ex fa una rivelazione.

Mario Balotelli è tornato. La Serie A si prepara a riabbracciare un personaggio discusso, divisivo come pochi, di rientro in massima serie dopo un lungo peregrinare alla periferia del grande calcio. Serie B, Svizzera, Turchia le ultime tappe di una carriera che ha visto il 34enne “Bad Boy” vestire maglie gloriose di squadroni ai vertici della Serie A, della Premier League e della Ligue 1, prima di perdersi. Ora è pronto a ripartire dal Genoa. Le visite mediche sono solo la prima tappa del suo sospirato rientro. Seguiranno firma del contratto fino al 30 giugno e incontro coi compagni.

Balotelli, visite mediche e firma col Genoa

La seconda giornata genovese di Super Mario, sbarcato nel capoluogo ligure nella serata di domenica dopo una lunga ed estenuante trattativa, è iniziata di buon mattino. Insieme al suo entourage, infatti, ha lasciato un rinomato hotel del centro cittadino e raggiunto la delegazione di Multedo, nei pressi del quartier generale rossoblu, per le visite e gli esami di rito. E la sua presenza non è passata certo inosservata. Tanti i giornalisti che lo aspettavano, a cui però l’attaccante classe 1990 ha concesso solo poche battute.

Il fuoco dentro di Mario e il ritorno in campo

Vista l’emergenza nel reparto avanzato, non è escluso che Balotelli possa essere subito convocato per la prossima sfida del Grifone giovedì contro la Fiorentina, a dispetto di una condizione inevitabilmente precaria. “Sinceramente non ho molta voglia di parlare, ma di giocare. Spero che sarò pronto presto“, le battute raccolte prima di iniziare i test. “Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete“, la risposta a chi gli chiedeva un commento sulla ‘speranza’ espressa da Gilardino.

Raffaella Fico: “Mi chiama quando litiga con la fidanzata”

Dopo le visite per Balotelli è in programma il trasferimento al centro sportivo Pio XII-Gianluca Signorini, per una prima full immersion genoana. Intanto Raffaella Fico, storica ex dell’attaccante con cui ha messo al mondo la figlia Pia, ha fatto una rivelazione su SuperMario ai microfoni della Rai: “È come se fossimo fratello e sorella. Mi racconta dei litigi con la fidanzata e mi devo sorbire i suoi sfoghi. Io, invece, preferisco tenermi tutto per me”.