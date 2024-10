Genoa, il ritorno di Balotelli in serie A: Gilardino punta su di lui per la salvezza ma spunta una clausola anti “follie”

Sembra tutto fatto per il ritorno di SuperMario nella massima serie: i rossoblù sono pronti a fargli firmare un contratto da 4-500 mila euro fino alla fine della stagione ma hanno posto una condizione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Cinture allacciate per SuperMario Balotelli. Il Genoa sembra pronto a regalare un sprizzata di energia a tutta la serie A riportando nel nostro campionato uno degli attaccanti di maggior talento della storia recente del nostro calcio, ma allo stesso tempo di un giocatore che spesso è stato anche vittima di se stesso.

Gilardino e Zangrillo e l’idea Balotelli

Mario Balotelli aspettava da tempo una chiamata, ha aspettato con grande pazienza rifiutando qualche offerta arrivata dall’estero per provarsi a giocare una chance per la serie A e alla fine il telefono sembra aver squillato. Ci ha pensato per prima il Torino costretto a fare i conti con l’infortunio di Duvan Zapata, poi però in casa granata hanno preferito desistere. E allora in casa Genoa hanno deciso di lanciarsi su iniziativa di Gilardino e del presidente Zangrillo che ritengono che l’attaccante di Brescia possa essere un giocatore importante nella lotta per la salvezza dopo un inizio di campionato a dir poco complicato.

Genoa: la clausola “anti-follie”

A rivelare cifre e dettagli dell’accordo tra il Genoa e Mario Balotelli ci pensa l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Secondo il giornalista Sky, l’intera sarà perfezionata nelle prossime ore ma già lunedì il giocatore sosterrà le visite mediche di rito. Il contratto sarà valido solo per questa stagione con uno stipendio tra i 400 e i 500 mila euro lordi e che sarà legato anche a bonus e presenze. Ma il Genoa ha voluto anche cautelarsi inserendo nel contratto del giocatore una clausola di rescissione e di svincolo in determinati casi e condizioni. Già nei giorni scorsi del resto si era parlato di una clausola “anti-follie” per provare anche a convincere quella parte del club rossoblù che non era convinta dell’arrivo di SuperMario.

Balotelli pronto a irrompere in serie A

Il talento c’è sempre stato lì e in bella mostra. Mario Balotelli potrà essere considerato in tanti modi ma mai come un giocatore banale in campo e fuori. Sin dagli esordi all’Inter ha sempre dimostrato di poter essere un giocatore fuori dal comune, una capacità che lo ha portato a scalare in fretta i ranking del calcio europeo forse anche troppo velocemente al punto da non sapere reggere e gestire un certo tipo di tensione. E le opportunità spesso si sono trasformate in boomerang. A 34 anni di possibilità ne arriva ancora un’altra e di sicuro i tifosi italiani non vedono l’ora di vederlo di nuovo in campo, magari da brillante talento e non nemico di se stesso.