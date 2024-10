Balotelli, crisi di nervi su Twitch: "Questa Serie A io la smonto". Ma anche il Genoa gli dirà di no

Chiamato da Gilardino, Balotelli sembrava a un passo dal Genoa: ecco i motivi per cui il Grifone ha deciso di non affondare il colpo. Su Twitch è lite con lo streamer Enerix.

Tra i calciatori rimasti ‘in panchina’ figura Mario Balotelli. Negli ultimi giorni il nome dell’attaccante, attualmente senza squadra, è tornato alla ribalta perché a un passo – sembrava – dal Genoa. Nel frattempo l’ex Inter, infastidito dalla riflessione dello streamer Enerix, sbotta su Twitch.

Balotelli, la crisi di nervi e Pohjanpalo: cosa è successo

SuperMario ha provato a contenersi, però poi è esploso. Scintille nel corso di Vox to box, in diretta su Twitch. A fargli saltare i nervi il ragionamento neppure così astruso di Enerix. Lo streamer ha detto che se fosse il direttore sportivo di una neopromossa punterebbe sulla “certezza” Pohjanpalo più Balotelli come bomber di scorta, “che se torna quello che conosciamo allora non c’è storia”. Nessuna accusa, solo una constatazione.

Del resto, i numeri parlano chiaro. L’ultima annata di livello dell’ex centravanti della Nazionale è stata quella del 2021/22 con l’Adana Demirspor, quando riuscì a segnare 18 gol nel campionato turco. Tanto è bastato per alimentare il dibattito, che ha visto protagonisti anche l’ex portiere Emiliano Viviano e Radja Nainggolan.

SuperMario e quella voglia matta di tornare in pista

A un certo punto Balo si è infervorato, dopo essere stato difeso a spada tratta da Viviano. “Però sei bas…do – ha detto a Enerix – perché io ora sono senza squadra. Così è facile attaccarmi, fallo quando comincio a giocare di nuovo”. In realtà lo streamer non ha mai attaccato il 34enne, anzi ha riconosciuto che se il 34enne tornasse sui suoi livelli non ci sarebbe storia.

“Solo perché non ho giocato in Serie A, quello che ho fatto non conta?” ha continuato, prima di completare l’affondo. “Ma vaffa… tu e la Serie A. Lo prometto: quando firmerò, questa Serie A te la smonto”.

Ma nonostante Gilardino anche il Genoa dice no

L’infortunio di Vitinha, che ha fatto seguito alle cessioni estive di Retegui e Gudmundsson, hanno spinto Gilardino a chiamare l’amico Balotelli per proporgli la maglia del Genoa. Ma l’ipotesi è tramontata prima che potesse prendere corpo. L’allenatore è in bilico e la società, che tra l’altro è pure in vendita, non intende scommettere su un calciatore così divisivo.

Questo il motivo per cui il Grifone ha preferito virare sull’ex Cagliari Gaston Pereiro, che centravanti non è. Insomma, il ritorno in Serie A di Mario è sempre più lontano. Non resta che sperare nel Torino, ma dalla Mole non arrivano segnali.