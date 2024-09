Milan, Balotelli una furia contro Boban: “Ma chi c…sei, stai zitto"

SuperMario scalpita per tornare a giocare in Italia, non prima però di essersi levato qualche sassolino dalle scarpe con un ex Milan mai amato

Proprio oggi Vincenzo Raiola ha ribadito che Mario Balotelli è pronto a tornare in Serie A ma intanto l’ex attaccante rossonero continua ad essere decisamente senza peli sulla lingua sui social. Intervenuto nella trasmissione ‘Vox to Box’, sul canale Twitch di Controcalcio, l’attaccante, attualmente svincolato e in attesa di una nuova squadra, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby, ma si è soffermato soprattutto sulla sconfitta in Champions League contro il Liverpool scatenando una bufera contro Boban.

Fonseca, il rischio esonero passato e il confronto con Boban

La sconfitta del Milan contro il Liverpool aveva messo Paulo Fonseca in una posizione realmente delicata che rischiava nel culminare addirittura con l’esonero dopo sole cinque giornate di campionato. Il tecnico portoghese si è riscattato con la vittoria nel derby contro l’Inter, grazie al gol decisivo di Gabbia nei minuti finali. Dopo la partita di Champions, Fonseca è stato protagonista di un acceso confronto con Zvonimir Boban durante le interviste, e proprio a questo episodio si è riferito Balotelli, difendendo il tecnico e attaccando l’ex dirigente rossonero.

Balotelli, attacco diretto a Boban e difesa totale per Fonseca

Nel suo intervento, Balotelli ha espresso in modo chiaro il suo disappunto: “Il modo che ha di parlare non lo condivido. Sembra che lui sappia tutto e che solo le sue idee siano giuste. Con che faccia tosta si permette di dire certe cose a Fonseca, dire a un allenatore come dovrebbe fare il suo lavoro”. Balotelli ha continuato a criticare l’atteggiamento di Boban, sottolineando come quest’ultimo sembri nutrire antipatia verso molti: “Boban ce l’ha un po’ con tutti, anche con Ibrahimovic. Il modo che ha di parlare sembra che lui sa tutto e gli altri sono tutti scemi. Se lui ha un’idea, può dire: ‘mister, che dici se provavi a fare così’. Il modo in cui parla, come lo dice: ma chi c*** sei?”.

Balotelli-Boban, un’antipatia già consolidata

Balotelli e Boban hanno già avuto divergenze in passato. Almeno un paio di occasioni li hanno visti protagonisti di battibecchi in diretta televisiva, compresa una discussione ai tempi del Milan che coinvolse anche Marocchi. In quella circostanza, Balotelli aveva rivolto la frase “Voi non capite niente di calcio” ai due ex calciatori che stavano commentando la sua prestazione sul campo.

Non è dunque la prima volta che Balotelli manifesta la sua antipatia nei confronti dell’ex centrocampista: “Mi sta sul ca***, posso dirlo? Ti attacca con quell’aria di superiorità, per forza di deve dare sulle scatole. Se critichi con superiorità, vaffan****”.

Chiusura invece su un suo ex compagno all’Inter, Marco Materazzi, che in molti sottovalutavano: “Era più forte di Chiellini. Non giocava la palla? Ma se tecnicamente era più forte di me…”