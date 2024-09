Milan, Fonseca e Ibrahimovic nel mirino: l’attacco frontale di Boban e l'infortunio di Bennacer diventa un caso

Che bordate di Boban a Fonseca e Ibrahimovic, mentre del caso cooling break dice: "Spero si sistemi tutto, Theo e Leao sono bravi ragazzi". Per Bennacer operazione in vista?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non è affatto un momento facile in casa Milan. Le polemiche per il pessimo inizio della squadra di Fonseca hanno tenuto banco durante la sosta e, ora, arrivo anche l’attacco di Boban, che non risparmia neppure Ibrahimovic.

Milan, Boban al vetriolo: la stoccata a Fonseca

“Per me il Milan è sempre il Milan, anche se purtroppo siamo ancora in tribunale” afferma Boban nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Zorro non risparmia una stoccata all’indirizzo del nuovo allenatore Paulo Fonseca: “Rispetto tanto il lavoro fatto da Fonseca allo Shakhtar, al Lilla e al suo inizio a Roma. È appena arrivato a Milano e bisogna dargli tempo. Ma quello che mi preoccupa è che non abbia ancora la certezza che questa squadra può e deve giocare solamente con il 4-3-3, con Bennacer (ora fermo ai box, ndr) davanti alla difesa e non in panchina. Così le mezzali possono dare equilibrio e aiuto agli esterni super offensivi come Leao e Pulisic. Reijnders non può giocare a due in mezzo, Loftus non è creativo per fare il dieci. Sono due mezzali, sono dei cursori e portatori di palla. Fonseca è all’inizio, è intelligente e spero si possa correggere perché al di là dei risultati il problema è il gioco, che per ora non esiste”.

Zorro mette nel mirino anche Ibrahimovic: cosa ha detto

“Ibra è un genio e lo ringrazierò a vita perché per amore del Milan accettò di tornare cambiando la storia recente rossonera e di tutti noi – continua Boban -. Detto ciò, ora non ho capito cosa fa, quali sono le sue responsabilità e le sue competenze per poterlo giudicare. Spero le abbia capite lui, perché alla fine, sarà lui quello giudicato, mica Moncada. Resta il fatto che la squadra dello scudetto e della semifinale della Champions è stata imprudentemente smantellata, su quelle basi si poteva costruire tanto. Per me è stato un errore madornale”. Di Paolo Maldini dice che lo sente spesso: “È un amico grandissimo e lo rimarrà per tutta la vita”. Sul caso cooling break che ha visto protagonisti in negativo Theo Hernandez e Leao: “Hanno sbagliato e poi hanno cambiato la gara. Spero si sistemi tutto, sono bravi ragazzi”.

Intanto l’infortunio di Bennacer diventa un caso: le ultime

Rischiano di allungarsi ulteriormente i tempi di recupero di Bennacer, che ha riportato una lesione severa del gemello mediale del polpaccio destro, mentre era impegnato con la nazionale algerina. Si tratta di un infortunio delicato per il quale la settimana prossima è prevista “una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero”. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l’intervento chirurgico. Per il centrocampista il 2024 potrebbe essere già finito.