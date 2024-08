Milan, anche Ibrahimovic sotto accusa: la risposta dello svedese

Non solo Fonseca sulla graticola: critiche anche per il dirigente svedese dopo l'avvio choc dei rossoneri in campionato. Le mosse dell'ex bomber

Male, anzi malissimo, alle prime due di campionato per nel nuovo Milan di Fonseca ma i colpevoli sono tutti, a partire da Ibrahimovic. Nel mirino dei tifosi è entrato anche lo svedese per le sue promesse e le sue mosse di mercato ma arriva la sua risposta. E sarà proprio legata a nuovi acquisti. La strategia dei rossoneri sembra ora focalizzata sull’ottenere uno o due rinforzi a centrocampo, con l’obiettivo di rimpiazzare le eventuali partenze. L’arrivo di Silvano Vos è quasi confermato, ma il Milan è pronto a investire ulteriormente anche in attacco per il vice-Morata. Cosa manca ai rossoneri per completare la rosa entro il 30 agosto e tutti gli intrecci finali di mercato.

Scambio Milan-Roma: Saelemaekers per Abraham

Il mercato del Milan potrebbe concludersi con un colpo di scena, con un possibile scambio tra il club rossonero e la Roma che coinvolge Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Questa trattativa era già stata discussa in passato, ma è tornata d’attualità con l’avvicinarsi della fine del mercato. La Roma riceverebbe Saelemaekers insieme a un conguaglio economico, mentre il Milan otterrebbe un nuovo centravanti, visto l’infortunio di Morata e le difficoltà di Jovic e Okafor nel ruolo.

Milan, gli intrecci di mercato

Tammy Abraham è reduce da una stagione compromessa da un infortunio al ginocchio, che ha limitato il suo contributo a un solo gol in campionato. Nonostante ciò, il suo potenziale è ancora elevato, come dimostrato dai 17 gol segnati nel suo primo anno di Serie A con la Roma. Ora, con l’arrivo di Dovbyk, Abraham è alla ricerca di nuovi spazi, preferendo rimanere in Italia e trasferirsi al Milan, piuttosto che tornare in Inghilterra.

Riguardo Alexis Saelemaekers, il belga è rientrato al Milan dopo il prestito al Bologna, dove ha ben impressionato, tanto da guadagnarsi la fiducia dell’allenatore Fonseca. Tuttavia, con l’inserimento dei nuovi acquisti, il suo spazio in squadra potrebbe ridursi e quindi la strategia per i rossoneri sarebbe la pedina giusta per uno scambio con la Roma e coprire così il ruolo di centravanti.

Milan, Yacine Adli alla Fiorentina e l’opzione Rabiot

Il Milan intanto ha concluso l’accordo per la cessione di Yacine Adli alla Fiorentina, con un prestito oneroso e diritto di riscatto. Questo trasferimento, insieme alle cessioni di Kalulu e Pobega, libera spazio in rosa per nuovi acquisti, a partire dal giovane Silvano Vos dall’Ajax, ma l’ultima idea porta a Adrien Rabiot o Manu Koné, a seconda del futuro di Bennacer. Le prossime mosse del club dipenderanno dall’evoluzione delle trattative e dalle offerte ricevute per l’algerino.