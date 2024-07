Milan scatenato, c'è il sì di Abraham ed Emerson Royal, stanotte la sfida al Real Madrid: dove vederla in tv

A poche ore dall'amichevole con i Blancos di Ancelotti, i rossoneri chiudono l'affare con il Tottenham. Si tratta per l'attaccante della Roma

Alla vigilia dell’amichevole con il Real Madrid di Carlo Ancellotti, nell’ambito del Soccer Champions Tour 2024, il Milan inizia ad accelerare sul mercato in entrata, complice il grave infortunio di Florenzi e la necessità di completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Dopo aver accolto il gigante Pavlovic, i rossoneri si preparano a chiudere il colpo Emerson Royal, mentre Tammy Abraham può essere il vice Morata.

Calciomercato Milan, in chiusura l’affare Emerson Royal

L’infortunio patito da Alessandro Florenzi contro il Manchester City costringe l’area tecnica del Milan a stringere per Emerson Royal, esterno del Tottenham che vuole fortemente vestire la maglia rossonera. Trattativa in via di definizione, con gli Spurs che chiedevano un totale di 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Il duo Ibra-Furlani ha messo sul piatto 14 milioni più 4 di bonus, andando incontro alle esigenze del club londinese, che sta per lasciare andare il brasiliano. Trasferimento a titolo definitivo che si concretizzerà nelle prossime ore, con Fonseca che necessita urgentemente di un’alternativa a capitan Calabria. Emerson, peraltro, può giocare anche alto a destra, nel trio offensivo che supporterà presumibilmente Alvaro Morata.

Abraham-Milan, c’è il sì dell’attaccante della Roma

Tammy Abraham non è più nei piani tecnici della Roma di Daniele De Rossi. L’attaccante inglese, che ha recentemente superato l’infortunio al legamento crociato del ginocchio, è finito nel mirino del Milan, alla ricerca di un altro attaccante di peso dopo l’acquisto di Alvaro Morata. Struttura fisica imponente, conoscenza del calcio italiano e voglia di riscatto: queste le caratteristiche che hanno convinto i rossoneri a puntare sull’ex centravanti del Chelsea, che piace tantissimo a Fonseca.

Il giocatore, che ha già espresso il suo gradimento per la destinazione meneghina, non sta prendendo in considerazione alcune manifestazioni di interesse arrivate dalla Premier League, dove Everton e West Ham hanno fatto registrare degli approcci con la Roma. Il Milan, in una prima fase, aveva provato ad offrire i cartellini di Jovic e Maldini, per abbassare le pretese giallorosse, ma ha incassato un secco “no” dalla capitale. Il “figlio d’arte”, peraltro, è già approdato al Monza a titolo definitivo, dopo aver visto sfumare l’opzione romanista. Florent Ghisolfi vorrebbe cedere Abraham a titolo definitivo, ma non si esclude l’ipotesi prestito con opzione di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Le parti sono al lavoro, con il tecnico portoghese che aspetta il suo vice Morata.

Dove vedere Milan-Real Madrid in diretta tv e streaming

Dopo aver battuto il Manchester City di Guardiola con il punteggio di 3-2, grazie al gol nel finale del giovane Nasti, il Milan di Paulo Fonseca sarà chiamato ad affrontare i campioni d’Europa in carica del Real Madrid, che ritroveranno presto anche gli ultimi nazionali. Amichevole in programma stanotte alle ore 02:30 italiane, nella splendida cornice di Soldier Field di Chicago, dove i rossoneri proveranno a mettere in pratica quanto provato in allenamento, nella speranza di ritrovare in fretta la brillantezza dei tempi migliori.

Milan-Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv e su dispositivi mobili quali PlayStation e XBox, senza dimenticare la sezione “App” di SkyQ, accessibile per tutti gli abbonati Sky. Servizio streaming attivo sul portale e sull’app ufficiale di DAZN, previo abbonamento, mentre saranno fruibili gratuitamente l’applicazione e il sito della tv gestita da Michele Criscitiello. Entrambe le app sono scaricabili facilmente su pc, smartphone e tablet, prima del canonico login, a cui seguirà la selezione dell’evento di riferimento.

Le probabili formazioni di Milan-Real Madrid

“Spazio ai giovani”, parola di Carlo Ancelotti. In attesa di ritrovare giocatori importanti come Jude Bellingham e Vinicius Jr, il manager dei campioni d’Europa in carica si affida alla freschezza di Alvaro Rodriguez e Nico Paz, accompagnati da Brahim Diaz, uno degli ex di turno. Tra i pali si rivede Thibaut Courtois, con Lucas Vazquez e Fran Garcia sulle corsie esterne. Chiavi della retroguardia affidate a Vallejo e Toni Rudiger. In mezzo al campo, chance per Luka Modric, con Ceballos e Palacios a completare il reparto.

Sponda Milan, non ci si allontanerà dal 4-2-3-1 apprezzato nelle prime apparizioni della pre-season: in porta il giovane Torriani, con Calabria a destra e Terracciano sul versante mancino. Tomori e Gabbia guideranno il pacchetto arretrato, mentre Pobega e Bennacer galleggeranno dinanzi alla difesa. A supporto di Nasti, che aspetta la Serie B, il trio formato da Chukwueze, Loftus-Cheek e Saelemaekers.

Queste le probabili formazioni di Milan-Real Madrid:

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pobega, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Nasti. All.: Fonseca.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Modric, Palacios; Brahim Diaz, Alvaro Rodriguez, Nico Paz. All.: Ancelotti.