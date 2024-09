Milan, Capello e Boban fanno a fette Fonseca in diretta: le domande che inchiodano il tecnico

Il tecnico portoghese sotto attacco dopo la sconfitta contro il Liverpool. Capello e Boban stroncano il Milan: tutte le stoccate nel post partita

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il 3-1 subito dal Liverpool a San Siro all’esordio in Champions League ha fatto emergere con prepotenza tutti i limiti del Milan. Più che una squadra dominante, come la vorrebbe Fonseca, si è vista una squadra dominata dai Reds. E nel post partita il tecnico portoghese è stato stroncato da Capello e Boban.

Champions, Milan ko col Liverpool: Capello ci va giù duro

Dagli studi di Sky arrivano commenti durissimi per la prova fornita dal Milan contro il Liverpool. La vittoria col Venezia sembrava aver restituito fiducia e ottimismo, invece la sfida con i Reds ha riproposto in maniera feroce i difetti di una squadra che fa enorme fatica a difendere. Non le manda certo a dire Fabio Capello nel confronto del post partita con Fonseca. L’ex tecnico del Milan e ct della nazionale inglese evidenzia in particolare le sue perplessità in merito alle marcature sui gol degli avversari: “Sulle due reti uguali prese su calcio d’angolo avevi preparato una marcatura a zona contro una squadra fortissima di testa? Non ha mai pensato a una marcatura a uomo?”. Fonseca replica affermando che sulla rete di Konaté aveva marcato individualmente. Ecco, allora, la stoccata di don Fabio: “Van Dijk è marcato, però l’altro è libero. Quindi la marcatura individuale non si è vista”.

Pioggia di critiche sul Milan: Capello affossato

Proprio così: Capello si è detto “affossato” dalla prestazione dei rossoneri. “Non ho visto una reazione e la squadra è stata incapace di completare tre passaggi – va avanti nella sua analisi -. Si continua a proporre un calcio attaccato al portiere, che ha toccato più palloni di Morata. E senza coraggio non si va da nessuna parte”. E, ancora: “È palese che manchi un leader, stasera lo è stato Abraham, mentre l’unica giocata di Leao si è vista solo alla fine della partita”. L’opinionista Sky conclude in questo modo il suo intervento: “Tutto ciò mi fa avere poca fiducia in questo Milan”.

E arriva anche un nuovo affondo da parte di Boban

Nei giorni scorsi ‘Zorro’ aveva già manifestato i suoi dubbi sul Milan e l’impostazione tattica di Fonseca in un’intervista rilascia a La Gazzetta dello Sport. Dopo il Liverpool ribadisce il concetto direttamente all’allenatore lusitano. Per Boban il Diavolo dovrebbe disporsi col 4-3-3 soprattutto per valorizzare due giocatori. “Reijnders non è un 6 ma un 8 e Loftus-Cheek non è un 10 ma un 8. Sta pensando di apportare dei cambiamenti o crede di continuare così?”. “Io rispetto tutte le opinioni” risponde Fonseca, mentre Zvone – col sorriso sulle labbra – chiosa: “E ci mancherebbe”.