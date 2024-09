Milan-Liverpool, moviola: il rigore su Morata e i dubbi su 2 gol dei Reds

La prova dell’arbitro Eskas a San Siro nella prima giornata di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto di Oslo ha ammonito cinque giocatori

Nato a Oslo, classe ’86, Espen Eskas, la scelta dell’Uefa per Milan-Liverpool, non ha grande esperienza internazionale. Nel marzo 2024 la FIFA lo ha convocato per le Olimpiadi parigine dove ha diretto due partite nel torneo maschile:il 27 luglio a Lione Argentina-Iraq 3-1 e la finale per il terzo posto, l’8 agosto a Nantes, Marocco-Egitto 6-0. Inoltre, il 31 luglio a Bordeaux, ha diretto Spagna-Brasile (2-0) per il torneo femminile. L’Uefa lo aveva invece convocato per Euro2024 ma solo come IV uomo o riserva di assistente arbitrale. Vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti di Eskas con Milan e Liverpool

Non ci sono precedenti tra il fischietto di Oslo con reds e rossoneri. Un solo precedente con squadre italiane, la vittoria in Europa League della Roma sullo Slavia Praga per 2-0 l’anno scorso.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Engan e Bashevkin con IV uomo Hagenes e i tedeschi Dankert al Var e Dingert all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori più il tecnico rossonero Fonseca: 22’ Calabria, 31’ Fofana, 53’ Mac Allister, 60’ Fonseca, 80’ Gomez. Recupero: 5′ 1T, 6’ 2T.

Milan-Liverpool, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Primo giallo al 22′ ed è per Calabria per un intervento scomposto su Gakpo: sulla punizione il Liverpool pareggia i conti col gol di testa di Konaté, Calabria si lamenta per la punizione precedentemente fischiata in favore dei Reds. Per il capitano del Milan, infatti, non c’era il fallo su Gakpo. È vero che Calabria tocca il pallone, ma solo dopo aver steso anche l’attaccante degli ospiti. Al 31′ ammonito Fofana: trattenuta su Salah.

Al 44′ sul gol di Van Dijk il Milan si lamenta per un contatto Tsimikas-Pulisic in area di rigore, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 53′ intervento aggressivo di Mac Allister, che viene ammonito. Al 58′ Morata si scontra con Gakpo in area. L’attaccante del Liverpool tocca con la mano poi rifila un pestone all’attaccante spagnolo. Tutto ok per Eskas che, in realtà, fischia fallo ai danni di Morata che cadendo tocca poi col braccio, a sua volta, il pallone. Fonseca protesta e viene ammonito. All’81’ giallo anche per Konate per un fallo su Abraham. Milan-Liverpool finisce 1-3.