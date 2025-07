Ultimo aggiornamento: 02-07-2025 09:15

Avvio della sessione estiva di calciomercato in sovrapposizione alle emozioni forti dettate dall’uscita di scena doppia di Inter e Juventus dal Mondiale per Club. Bonny all’Inter, nel pieno della lite mediatica tra Lautaro e Cahla, nodo Vlahovic per la Juventus, Napoli in procinto di chiudere per Lang e Ndoye. Qui tutte le notizie live principali che emergeranno nel corso della giornata su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma.

