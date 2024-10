Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti salva Gilardino con una doppietta nel finale e manda un sms a Balotelli, Italiano rimontato dal 2-0

I top e flop della gara: nei liguri si salvano solo Pinamonti ed Ekhator; bene Orsolini e Odgaard. Flop Matturro, Vasquez e Sabelli. Casale da horror

Sembrava già scritta la quinta sconfitta del Genoa e la panchina di Gilardino, nonostante le rassicurazioni della società, appariva legata a un filo sottilissimo quando una doppietta di Pinamonti al Bologna nel quarto d’ora finale ha riscritto la storia della partita. Finisce 2-2 al Ferraris, rimontato dallo 0-2 il Bologna e per il bomber è anche un messaggio alla società e a Balotelli: se gira sempre così non c’è bisogno del fu SuperMario. Può solo mangiarsi le mani Italiano. Per oltre un’ora il Genoa è apparso volenteroso ma confusionario, al contrario il Bologna sembrava cinico e determinato. Sblocca Orsolini al 37′ con un velenoso mancino che incoccia la decisiva deviazione di Marquez. Il raddoppio all’11’ della ripresa. Dagli sviluppi di un corner, il rimpallo giunge al limite dell’area dalle parti di Odgaard, che controlla e con una forte rasoiata di sinistro batte Leali. Tutto finito? No, finale acceso con Pinamonti che prima accende le speranze al 73′ e poi all’88’ con un gran colpo di testa fa esplodere Marassi. Il Grifone resta in zona caldissima a 6 punti in classifica, il Bologna non decolla e va a 9 punti.

Genoa-Bologna: la chiave tattica della gara

Nessuna novità tattica per la squadra di Gilardino che scende in campo con il 3-5-2 con Pinamonti in avanti e Thorsby alle sue spalle da seconda punta/trequartista. Cambia tutto, invece, il Bologna che passa dal 4-3-3, visto nelle precedenti gare, al 4-2-3-1 con Castro prima punta supportato da Odgaard alle sue spalle, Orsolini ala destra e Dominguez sulla sinistra.

I padroni di casa restano compatti in fase di non possesso durante tutto il primo tempo, tentano poco la verticalizzazione e preferiscono non scoprirsi troppo. Il Genoa, invece, sfrutta maggiormente il gioco sulle fasce e con gli esterni arriva a due reti: una annullata e l’altra poi valida.

Nel secondo tempo il Genoa trova maggiore fatica a passare per vie centrali e tenta di alzare maggiormente i suoi esterni per non farsi schiacciare dagli avversari prima del finale show.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Genoa-Bologna

Genoa-Bologna, prima rete di Orsolini segnata contro i liguri

E’ partito con il freno a mano tirato in questa parte iniziale di campionato. L’esterno destro del Bologna, Riccardo Orsolini, raggiunge la seconda rete segnata in questa stagione di Serie A ma la curiosità è che il suo gol è il primo realizzato ad un’altra squadra rossoblù contro cui non aveva ancora mai segnato: il Genoa.

I top e flop del Genoa

Pinamonti 8. Prima accorcia le distanze sul Bologna grazie ad un assist di Ekhator sul un liscio di Casale: di destro a giro sul secondo palo batte Ravaglia. Poi trova la rete del pareggio su colpo di testa da calcio piazzato.

Prima accorcia le distanze sul Bologna grazie ad un assist di Ekhator sul un liscio di Casale: di destro a giro sul secondo palo batte Ravaglia. Poi trova la rete del pareggio su colpo di testa da calcio piazzato. Ekhator 6.5. Entra nel secondo tempo ed è abile a servire un assist a Pinamonti dopo un erroraccio di Casale che liscia il pallone in fase di rinvio.

Entra nel secondo tempo ed è abile a servire un assist a Pinamonti dopo un erroraccio di Casale che liscia il pallone in fase di rinvio. Vasquez 5.5. Devia in modo sfortunato il pallone in rete su un tiro potente e angolato di Orsolini.

Devia in modo sfortunato il pallone in rete su un tiro potente e angolato di Orsolini. Sabelli 5. Errore clamoroso sotto rete a portiere ormai già battuto: di sinistro tira rasoterra sul secondo palo ma fallisce il colpo, salvato soltanto dal fuorigioco di Pinamonti poi chiamato dagli assistenti di gara.

Errore clamoroso sotto rete a portiere ormai già battuto: di sinistro tira rasoterra sul secondo palo ma fallisce il colpo, salvato soltanto dal fuorigioco di Pinamonti poi chiamato dagli assistenti di gara. Matturro 5. Nell’uno contro uno con Orsolini, concede troppo spazio all’attaccante avversario e lo lascia libero di entrare in area e tirare dall’interno.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Genoa

I top e flop del Bologna

Orsolini 7.5. Sblocca la gara con la complicità di Matturro che gli lascia troppo spazio in area: tiro a giro di sinistro sul secondo palo, da posizione defilata sulla corsia destra, ribattuto in autorete da Vasquez .

Sblocca la gara con la complicità di Matturro che gli lascia troppo spazio in area: tiro a giro di sinistro sul secondo palo, da posizione defilata sulla corsia destra, ribattuto in autorete da Vasquez Odgaard 7. Calcia con una libertà eccessiva dal limite dell’area, dopo un tentativo di rinvio del pallone dei difensori liguri: stop magistrale e siluro di sinistro rasoterra sul primo palo per il 2-0 degli emiliani.

Calcia con una libertà eccessiva dal limite dell’area, dopo un tentativo di rinvio del pallone dei difensori liguri: stop magistrale e siluro di sinistro rasoterra sul primo palo per il 2-0 degli emiliani. Dominguez 6. Sul fronte sinistro ha spesso la meglio su Sabelli nei duelli, tenta il dribbling che spesso gli riesce. Trova una rete, poi annullata, per suo fallo di mani in fase di controllo palla.

Sul fronte sinistro ha spesso la meglio su Sabelli nei duelli, tenta il dribbling che spesso gli riesce. Trova una rete, poi annullata, per suo fallo di mani in fase di controllo palla. Casale 5. Un erroraccio in fase di rinvio concede al Genoa di rientrare in partita: liscio totale del pallone da parte del difensore e gol di Pinamonti.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Bologna