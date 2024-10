Fiorentina-Roma, moviola: non c’era rigore per i viola. Dodo a Pellegrini: romano di m…Il rosso a Hermoso

La prova dell’arbitro Sozza al Franchi analizzata ai raggi X da Luca Marelli. Il fischietto lombardo ha ammonito sei giocatori e ne ha espulso uno

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – la scelta per Fiorentina-Roma – dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 36enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione ha fatto benino ma come se l’è cavata l’arbitro lombardo al Franchi?

I precedenti di Sozza con Fiorentina e Roma

Un pari e tre sconfitte per la viola con Sozza, dieci incroci con i giallorossi con un bilancio di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo con Zufferli IV uomo, Chiffi al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti Mancini, Pisilli, Koné, Hermoso, Ranieri, Kean. Espulso per doppia ammonizione Hermoso al 65′

Fiorentina-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 15′ contatto Celik-Bove nell’area di rigore della Roma. Il turco pasticcia con il pallone e il centrocampista prova ad approfittarne anticipandolo sulla corsa. Entrambi toccano il pallone, ma l’arbitro decide di assegnare il penalty. I dubbi rimangono perchè il replay evidenzia che il turco aveva toccato il pallone prima del piede del suo avversario: il VAR però non interviene e il rigore viene confermato. Primo giallo al 41′: è per Mancini per proteste.

Al 47′ scintille tra Pellegrini e Dodo con il capitano della Roma che voleva un rigore per una trattenuta non ravvisata da Sozza. Dodo si avvicina, protesta contro il capitano della Roma e poi dice una frase da centurare: “Stai zitto, romano di me..!” Al 50′ ammonito Pisilli per una trattenuta su Adli, al 56′ giallo a Kone per un fallo su Beltran. Poco dopo ammoniti anche Hermoso (trattenuta ai danni di Colpani) e Ranieri (rattenuta su Dybala che stava ripartendo). Al 60′ Dodò sfugge a Hermoso che lo trattiene a un passo dall’area di rigore, per Sozza scatta il secondo giallo e l’espulsione. Al 74′ ammonito Kean che si è attardato nell’uscita dal campo. Dopo 2′ di recupero Fiorentina-Roma finisce 5-1.

Per Marelli non c’era il rigore per i viola

A fare chiarezza è il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, che in occasione del rigore alla Fiorentina spiega: “Il contatto secondo me era meritevole di essere rivisto all’on field review. A mio parere era un calcio di rigore da revocare, tocco molto evidente con la parte esterna del piede sinistro sul pallone prima che su Bove da parte di Celik“.