90'+2' FINISCE QUI! La Fiorentina dilaga contro la Roma!22:37

90' Due minuti di recupero22:35

89' Chiude in dieci la Fiorentina. Non ce la fa Comuzzo e i cambi sono finiti, parità numerica per questi ultimi minuti22:35

88' CI prova Richardson da fuori, soluzione difficile di prima intenzione e palla alle stelle22:34

85' SOTTIL! Supera in velocità Celik e colpisce da fuori, tiro a lato22:30

81' Problemi per Comuzzo, che viene soccorso dallo staff medico viola22:27

80' Ancora Svilar a chiudere lo specchio a Sottil, il tiro successivo di Richardson termina alto22:25

78' Rischia di dilagare la Fiorentina! Ripartenza conclusa da Gosens, fa buona guardia Svilar sul primo palo!22:24

75' Quinto cambio nella Fiorentina: esce Kean, entra Ikone22:20

74' Ammonito Kean che si è attardato nell'uscita dal campo22:21

74' Quarto cambio nella Fiorentina: esce Adli, entra Quarta22:20

71' GOL! FIORENTINA-Roma 5-1! Autogol di Hummels! Corner sul secondo palo, colpo di testa di Kouame e tentativo maldestro di Hummels che mette fuori causa Svilar!



70' SOTTIL! Converge dalla sinistra, destro a giro e gran parata di Svilar che mette in angolo!22:16

69' Bolide di Zalewski dopo una respinta da corner, centrato in pieno il compagno Dovbyk22:15

67' Quarto cambio nella Roma: esce Dybala, entra Hummels22:12

67' Terzo cambio nella Fiorentina: esce Beltran, entra Kouame22:12

66' Secondo cambio nella Fiorentina: esce Bove, entra Sottil22:12

65' ESPULSO HERMOSO! Doppio giallo per il centrale giallorosso che trattiene Dodo sul lato corto dell'area di rigore! Roma in dieci!22:11

63' Errore in impostazione della Roma, Adli serve Gosens il cui tiro finisce alto di poco dopo la deviazione di N'Dicka22:09

62' SALVA TUTTO DE GEA! Punizione di Dybala che prova a sorprendere il portiere viola sul suo palo, grande parata dell'estremo difensore spagnolo che devia sul palo!22:08

61' Ancora un cartellino giallo, stavolta per Ranieri. Trattenuta su Dybala che stava ripartendo22:06

60' Ammonito Hermoso, trattenuta ai danni di Colpani22:05

59' Punizione di Pellegrini a cercare la testa di N'Dicka, blocca senza difficoltà De Gea22:05

57' Ammonito Koné che atterra Beltran partito in contropiede22:03

56' Primo cambio nella Fiorentina: esce Cataldi, entra Richardson22:01

55' Lancio in profondità verso Kean che controlla il pallone complice una marcatura troppo leggera di N'Dicka, il suo tiro viene bloccato in due tempi di Svilar22:01

52' GOL! FIORENTINA-Roma 4-1! Rete di Bove! Gol dell'ex giallorosso che, servito da Adli, salta Celik e cala il poker da distanza ravvicinata!



50' Ammonito Pisilli, plateale trattenuta su Adli21:56

49' Spreca una buona occasione Pellegrini che, dopo aver recuperato un pallone sulla trequarti, si attarda nella conclusione trovando la respinta di Comuzzo21:55

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:51

46' Terzo cambio nella Roma: esce Mancini, entra Baldanzi21:51

Un primo tempo avvincente al Franchi! Viola rapidamente sul 2-0 con il diagonale di Kean e il rigore (fallo di Celik su Bove) trasformato da Beltran. Juric effettua due cambi alla mezz'ora, tra questi c'è l'ingresso di Kone che dopo pochi minuti riapre la gara con un bellissimo destro da fuori area. Nel finale di tempo Kean firma la sua doppietta appoggiando in rete il delizioso assist di Bove21:36

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Fiorentina in doppio vantaggio all'intervallo! 21:33

45'+1' Bove tenta il tiro dalla distanza, la sua conclusione gira verso l'esterno e termina sul fondo21:32

45' Due minuti di recupero21:31

44' Dybala si coordina al volo da fuori area, parata semplice di De Gea21:29

42' Ammonito Mancini per proteste. I giallorossi chiedevano a gran voce il fallo di Gosens su Celik sull'azione del gol21:29

41' GOL! FIORENTINA-Roma 3-1! Gol di Kean! Bove scappa sulla sinistra dopo l'anticipo di Gosens su Celik, arriva sul fondo e appoggia al centro per Kean che in scivolta devia in fondo al sacco!



39' GOL! Fiorentina-ROMA 2-1! Gol di Koné! Grandissimo gol del neo entrato che riceve sulla trequarti sinistra, supera Colpani e batte De Gea con un destro potente e preciso sul secondo palo! Torna in partita la Roma!



35' Troppo timido Celik che rinuncia alla conclusione sul cross di Pellegrini. L'azione si sviluppa poi con Dybala che mette un pallone morbido a centro area, intercettato da De Gea21:22

33' Rivoluzione in corsa di Juric, evidentemente non contento della sua Roma21:18

32' Secondo cambio nella Roma: esce Angelino, entra Zalewski21:18

32' Primo cambio nella Roma: esce Cristante per Kone21:17

31' Azione insistita della Roma, alla fine è Dybala a provare la conclusione trovando però solo il muro viola21:17

28' Parte ancora in campo aperto la Fiorentina, sponda di Colpani per la girata tentata da Kean. Nessun problema per Svilar21:15

25' Grande azione della Roma con Dybala che libera al tiro Cristante sulla lunetta. Opposizione decisiva di Comuzzo21:11

24' Altra buona combinazione tra Beltran e Bove, Svilar in uscita fa sua la sfera21:10

21' ANCORA FIORENTINA! Imbucata di Bove per Cataldi che conclude di prima! Grandissimo riflesso di Svilar a deviare in corner!21:07

17' GOL! FIORENTINA-Roma 2-0! Gol di Beltran che dal dischetto spiazza Svilar aprendo il destro, grande inizio della Viola!



16' Check del Var in corso21:02

15' RIGORE FIORENTINA! Bove anticipa Celik il quale lo stende, nessun dubbio per Sozza!21:02

13' KEAN! Ancora Beltran cerca l'ex centravanti della Juve che, anticipo netto su Mancini, di prima intenzione calcia a lato21:00

12' La Fiorentina riparte dopo un'offensiva dei giallorossi, Dodo punta l'area ma conclude malamente sparando alto da posizione decentrata20:58

9' GOL! FIORENTINA-Roma 1-0! Gol di Kean! Ripartenza fulminea della Viola, Beltran imbuca per Kean e che all'ingresso dell'area di rigore batte Svilar con un diagonale mancino sul secondo palo!



8' Azione ben manovrata e insistita della Roma, tutto vanificato però dalla posizione irregolare di Mancini20:54

4' Si inserisce sulla sinistra Pellegrini, il suo cross dal lato corto dell'area piccola viene respinto con un pugno da De Gea20:53

3' Tentativo improvviso di Dybala che prova a sorprendere De Gea da centrocampo. Nessun problema per l'estremo difensore viola20:49

SI PARTE! È iniziata Fiorentina-Roma!20:46

Le scelte di Juric: davanti a Svilar c'è Hermoso a formare il terzetto difensivo con Mancini e N'Dick, con il conseguente avanzamento di Angelino sull'esterno. A destra conferma per Celik, in mediana giocano Pisilli e Cristante. Nessuna sorpresa davanti dove Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk20:03

Le scelte di Palladino: il tecnico viola ripropone la mediana con Bove, Cataldi e Adli, con Colpani e Beltran alle spalle del recuperato Kean. Dietro giocano Comuzzo e Ranieri, nessun dubbio sugli esterni dove ci sono Dodo e Gosens. Tra i pali De Gea20:00

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi rispondono con un 3-4-2-1: Svilar - Mancini, N'Dicka, Hermoso - Celik, Pisilli, Cristante, Angelino - Dybala, Pellegrini - Dovbyk19:57

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: i padroni di casa si schierano con un 4-3-2-1: De Gea - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Cataldi, Adli, Bove - Colpani, Beltran - Kean19:56

La direzione di gara è affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo e dal quarto ufficiale Zufferli. Al Var ci sono invece Chiffi e Massa12:16

Situazione non semplice in casa Roma per Ivan Juric, il quale ha l'arduo compito di convincere piazza e società. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta il bilancio dei giallorossi dall'arrivo del tecnico croato, reduce dalla vittoria di misura in Europa League contro la Dinamo Kiev12:11

Dopo un avvio complicato, la Fiorentina di Palladino sembra aver trovato la ricetta giusta. I viola sono reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Conference League e non perdono dalla trasferta di Bergamo dello scorso 15 settembre. La classifica vede attualmente i toscani all'ottavo posto con 15 punti al pari del Torino che ha vinto venerdì sera contro il Como12:07

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Roma, gara valida per la 9' giornata del campionato di Serie A!12:04