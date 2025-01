Pagelle di Juventus-Benfica 0-2: Pavlidis e Kokcu affossano Motta. Douglas Luiz simbolo del declino

Con un gol per tempo i lusitani schiantano la Vecchia Signora. Piovono fischi all'Allianz Stadium in una partita ricca di flop.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus è rimasta al primo tempo di Napoli. Da allora, poi, la squadra di Thiago Motta si è sciolta e ne ha approfittato anche il Benfica. Con un gol per tempo i lusitani hanno espugnato l’Allianz Stadium grazie alle firme di Pavlidis e Kokcu. Aria di contestazione a Torino, con i fischi del pubblico che hanno accompagnato l’ennesima prestazione incolore dei piemontesi.

Le scelte di Motta e Bruno Lage

Serata da calcolatrice alla mano per gli opportuni conti di una classifica che cambia di minuto in minuto. La Juve è già ai playoff ma conta vincere per migliorare il piazzamento finale. Per l’occasione Motta schiera Weah da terzino e rispolvera Vlahovic tra i titolari dopo 3 partite fuori. Nel 4-3-3 del Benfica c’è l’ex Di Maria nonché uno dei grandi obiettivi di Giuntoli Antonio Silva.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Pavlidis infilza una Juve spenta

Difensivamente la Juve è disattenta. Un paio di errori in avvio di McKennie prima e Kalulu poi consentono ai portoghesi di rendersi pericolosi. Al terzo tentativo arriva il gol del Benfica con il lancio per Bah e l’assist per Pavlidis che insacca alle spalle di Perin. Kalulu si fa male e lascia posto a Locatelli. I bianconeri sono lenti, senza idee e la tifoseria si scatena invocando maggiore personalità.

Reazione timida e raddoppio di Kocku

Nel secondo tempo la reazione del club piemontese c’è. Un paio di conclusioni di Yildiz e poco più all’atto pratico anche se il piglio è migliore e non potrebbe essere altrimenti. Motta si gioca le carte Koopmeiners e Nico Gonzalez tenendo in campo tutti i giocatori di qualità. E invece arriva il raddoppio: lo firma Kocku con una delle sue armi che sono gli inserimenti. La Juve ha mollato: non c’è più.

Le pagelle della Juventus

Perin 6,5 Due parate da evidenziare (soprattutto quella su Pavlidis), poi nessuna responsabilità sul gol.

Due parate da evidenziare (soprattutto quella su Pavlidis), poi nessuna responsabilità sul gol. Weah 5 Da ala a terzino, fa quello che può ma è penalizzato da un ruolo che lo costringe a difendere. Ha responsabilità sulla rete di Pavlovic.

Da ala a terzino, fa quello che può ma è penalizzato da un ruolo che lo costringe a difendere. Ha responsabilità sulla rete di Pavlovic. Gatti 5 Vero che ci mette l’anima. Però è fuori posizione sia sul gol che nella potenziale occasione raddoppio di Pavlovic.

Vero che ci mette l’anima. Però è fuori posizione sia sul gol che nella potenziale occasione raddoppio di Pavlovic. Kalulu 5,5 Gioca una decina di minuti nei quali si rende protagonista di un paio di sbavature. Va subito ko per un infortunio muscolare. (Dal 15′ Locatelli 6 Prova a fare la sua parte in piena emergenza e fuori ruolo).

Gioca una decina di minuti nei quali si rende protagonista di un paio di sbavature. Va subito ko per un infortunio muscolare. (Dal 15′ Prova a fare la sua parte in piena emergenza e fuori ruolo). McKennie 5 L’esperimento non sta funzionando. L’americano si applica ma non è un terzino, così capita che non si posizioni al meglio.

L’esperimento non sta funzionando. L’americano si applica ma non è un terzino, così capita che non si posizioni al meglio. Douglas Luiz 4,5 Non contrasta, non ha idee, non ha ritmo. La sintesi del momento della Juve.

Non contrasta, non ha idee, non ha ritmo. La sintesi del momento della Juve. Thuram 5 Stavolta anche il francese tradisce, ma i metri da seguire sono troppi considerato come è messa la squadra in campo. E così perde pure lucidità. (Dal 61′ Koopmeiners 5,5 Non è chiaramente l’uomo ideale per alzare il ritmo).

Stavolta anche il francese tradisce, ma i metri da seguire sono troppi considerato come è messa la squadra in campo. E così perde pure lucidità. (Dal 61′ Non è chiaramente l’uomo ideale per alzare il ritmo). Conceicao 6 Praticamente unica fonte di gioco, spesso abusata. Quel poco che arriva, arriva da qua.

Praticamente unica fonte di gioco, spesso abusata. Quel poco che arriva, arriva da qua. Yildiz 5 Spesso raddoppiato, fatica a scrollarsi di dosso la marcatura.

Spesso raddoppiato, fatica a scrollarsi di dosso la marcatura. Mbangula 5 Prova più volte a saltare Araujo trovando un muro di fronte. (Dal 61′ Nico Gonzalez 6 Un paio di spunti rilevanti e un colpo di testa che non fa male a Trubin).

Prova più volte a saltare Araujo trovando un muro di fronte. (Dal 61′ Un paio di spunti rilevanti e un colpo di testa che non fa male a Trubin). Vlahovic 5Tocca pochi palloni e li sbaglia. Un po’ più vivo nella ripresa ma è poca roba.

Top e flop del Benfica

Kokcu 7,5 Un bel problema da gestire. La Juve lo soffre per tutta la partita e alla fine il turco mette pure la sua firma sulla vittoria.

Un bel problema da gestire. La Juve lo soffre per tutta la partita e alla fine il turco mette pure la sua firma sulla vittoria. Pavlidis 7 La coppia difensiva juventina è inedita e lui ci passa attraverso come un fantasma.

La coppia difensiva juventina è inedita e lui ci passa attraverso come un fantasma. Florentino Luis 7 Il centrocampo è tutto suo.

Il centrocampo è tutto suo. Bah 7 Al di là dell’assist trova di fronte un Conceicao ispirato e lo contiene davvero bene.

Al di là dell’assist trova di fronte un Conceicao ispirato e lo contiene davvero bene. Di Maria 6,5 Pur non facendo cose trascendentali è una guida per i suoi compagni. Sempre pronto a ricevere palla e gestirla con sapienza.

Champions League: la classifica completa