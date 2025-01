Juve, Giuntoli su Hojlund per il dopo Vlahovic: può arrivare subito, ma occhio al Napoli e alla pista Osimhen

I bianconeri si preparano al dopo Dusan e mettono nel mirino l'attaccante danese ex Atalanta che piace anche al Napoli. La clamorosa alternativa di Giuntoli sarebbe addirittura Victor Osimhen

La Juventus potrebbe aver individuato l’erede di Dusan Vlahovic, e non stiamo parlando di Kolo Muani. In Inghilterra sono sicuri: Giuntoli e Motta pensano a Rasmus Hojlund, in uscita dallo United, ma attenzionato anche dal Napoli. La pista per il momento resta tiepida, ma non è da escludere completamente che l’affare possa concretizzarsi già in questi sgoccioli di calciomercato invernale.

Dusan sempre più lontano da Torino

Dopo quattro panchine consecutive, in attesa di scoprire se questa sera nella fondamentale gara di Champions League contro il Benfica tornerà titolare e con l’arrivo di Kolo Muani, Dusan Vlahovic è sempre più chiuso a Torino. L’attaccante serbo e il bianconero non sono mai stati così lontani. Lontani nel rinnovo e pronti a dirsi addio, che difficilmente arriverà già in questi ultimi giorni di mercato, ma che si concretizzerà verosimilmente in estate.

Giuntoli punta Hojlund

Nel mezzo, toccherà all’ex Viola e a Thiago Motta provare a convivere al meglio in questi ultimi mesi che sanno di convivenza forzata, con l’obiettivo di non far perdere appeal al giocatore così da limitare, al contempo, una riduzione importante sul valore del cartellino. Inevitabilmente, Cristiano Giuntoli è fin da ora sulle tracce di una valida alternativa a Dunsan e come riferito dall’Inghilterra, nelle ultime ore avrebbe messo sul taccuino il nome del centravanti dello United, Rasmus Hojlund, già visto nel nostro campionato con la maglia dell’Atalanta di Gasperini, che di fatto lo lanciato nel calcio che conta.

L’ex Atalanta in uscita dallo United

A rivelare il possibile approdo del danese in bianconero nella prossima stagione è il portare sportivo TalkSport, che si sbilancia parlando di un “forte interessamento della Juve per il centravanti dei Red Devils”. Come per Joshua Zirkzee (altro obiettivo di mercato mai abbandonato dai bianconeri), in Premier League, il classe 2003 nato a Copenhagen non è mai riuscito realmente a imporsi, finendo per essere uno sbiadito ricordo dell’ottimo prospetto ammirato a Bergamo.

Le richieste del Manchester

Il sito inglese si spinge addirittura oltre, non escludendo a priori una possibile accelerata già in questo mercato di gennaio, anche se la possibilità resta remota e dovendo puntare un penny sarebbe sulla prossima sessione estiva. Ovviamente, a quel punto il primo tassello sarà l’addio a Dusan Vlahovic. Parlando di cifre, nonostante il periodo non felicissimo, per limitare di perderci troppo visto l’investimento da 80 milioni di euro fatto appena due stagioni orsono, i rossi di Manchester valutano il danese intorno ai 60 milioni.

Napoli alla finestra

Giuntoli dovrà, inoltre, guardarsi dalla concorrenza della sua ex squadra. Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis starebbe, infatti, pensando all’ex Dea, ma come per i bianconeri con Vlahovic, anche sotto il Vesuvio occorrerà prima di tutto decifrare e trovare una soluzione alla questione Victor Osimhen, il cui destino resterà in bilico al termine dell’avventura al Galatasaray.

Osimhen alla Juventus?

Come riportato da Il Corriere dello Sport, AdL avrebbe, infatti, rifiutato una prima offerta dei turchi da 65 milioni e attende il club disposto a mettere sul banco i 75 milioni della clausola valida per l’estero. Una soluzione potrebbe essere proprio la Juventus. D’altra parte, Giuntoli è da sempre un estimatore del nigeriano e potrebbe tentare il colpo a effetto con gli azzurri. Come sottolineato da SportMediaset, la strada sarebbe comunque tutta in salita, visto che De Laurentiis sarebbe davvero poco felice a rinforzare una rivale come la Juve.