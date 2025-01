Juventus, l’ex Szczesny fa marcia indietro su Giuntoli e Motta, poi paragona Yildiz a Yamal: “Due talenti”

Il portiere polacco torna sull’addio ai bianconeri e a sorpresa difende il lavoro del Football Director e dell’allenatore italo-brasiliano

L’amaro per l’addio è svanito, a Wojciech Szczesny è rimasto solo l’amore per la Juventus, sua ex squadra: il portiere, oggi al Barcellona, ne parla in una lunga intervista alla pagina YouTube della Gazzetta in cui tende la mano a Cristiano Giuntoli e difende il lavoro di Thiago Motta. Poi paragona Kenan Yildiz e Lamine Yamal: “Due Talenti”.

Juventus, l’ex Szczesny assolve Giuntoli

A settembre Wojciech Szczesny era stato piuttosto duro con Cristiano Giuntoli e la Juventus, raccontando di essere rimasto sorpreso dalla scelta del Football Director di non rinnovare il suo contratto e ingaggiare Michele Di Gregorio. Oggi, in una lunga intervista pubblicata sul canale YouTube della Gazzetta, il portiere fa marcia indietro, spiegando di non aver nulla contro il dirigente bianconero.

“All’inizio ero sorpreso, ma mi hanno trattato con grande rispetto – ha detto Szczesny della Juventus -. Giuntoli dopo avermi comunicato la sua decisione con me è stato perfetto. Mi ha mandato un preparatore a Marbella per evitarmi di tornare a Torino ed essere fuori rosa”. Insomma le divergenze di fine estate sono state superate. “Giuntoli è stato molto onesto e disponibile e abbiamo trovato una soluzione – ha aggiunto Szczesny – Che non fossi d’accordo con la scelta è un’altra cosa, ma non ho provato nessun tipo di rammarico verso di lui o verso l’allenatore, ho accettato la scelta e ho deciso di lasciare il calcio”. Dopo il ritiro, però, arriverà la chiamata del Barcellona.

Juventus, Szczesny difende il lavoro di Thiago Motta

Più avanti, Szczesny dà il suo giudizio sul lavoro di Thiago Motta: anche in questo caso, il portiere polacco sorprende. “Il progetto di Motta mi piace – le parole del portiere polacco – però è chiaro che quando cambi tutto guardando al futuro finisci con il sacrificare i risultati della prima stagione. Mi piace molto l’idea di calcio di Thiago Motta, il coraggio di cambiare lo stile di gioco della squadra. Poi è chiaro che c’è stato qualche pareggio di troppo, ma tanti sono arrivati alla fine, con la squadra che vinceva. Fa parte della crescita dei giovani che devono imparare uso un termine caro a Max Allegri – a gestire le partite nei momenti importanti. Questa Juventus ha grandi margini di miglioramento e sono sicuro che tornerà ad essere quella di una volta”.

Juventus, Szczesny e il paragone tra Yildiz e Yamal

Ora che è al Barcellona, Szczesny gioca accanto a uno dei più grandi talenti emergenti del calcio mondiale, Lamine Yamal. Per il portiere, il giovane campione dei blaugrana ha tanto in comune con un giocatore della Juventus. “Lamine e Yildiz sono i due più grandi talenti che ho visto in vita mia”, afferma sicuro Szczesny anche quando il giornalista gli ricorda i campioni con cui ha giocato in carriera: Ronaldo, Buffon, Totti… “Quelli che ha citato sono giocatori fortissimi, ma io qui parlo di talento – la risposta di Szczesny – due ragazzi sono molto diversi, perché Lamine tecnicamente è una cosa assurda. Yildiz è molto più uomo a livello fisico, ma le cose che fa Lamine in allenamento io non le ho mai viste fare a nessuno, è impressionante. Il paragone è difficile, secondo me faranno cose molto importanti”.