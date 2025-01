Juventus-Benfica, dove vederla in tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Ottava e ultima giornata di League Phase, stasera 29 gennaio la sfida dei bianconeri a partire dalle 21 contro l'undici portoghese

Si torna a giocare all’Allianz Stadium di Torino, per questa ottava e ultima gara di phase league. La Juventus di Thiago Motta, ancora nel mezzo della sessione invernale di calciomercato, arriva dalla sconfitta in campionato contro il Napoli al Maradona ma è chiamata a riscattarsi immediatamente. Incontro decisivo, quello in programma oggi mercoledì 29 gennaio contro il Benfica, appuntamento atteso in chiave classifica dopo l’esito della trasferta contro il Bruges.

A questo punto della competizione, è fondamentale vincere per i bianconeri in modo da assicurarsi, matematicamente, un posto in classifica tra le prime otto. La guida completa per seguire il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la terna arbitrale.

Champions, Juventus-Benfica: quando si gioca

Dicevamo che si arriva a Juventus-Benfica con l’urgenza di accumulare i punti utili a titelare la squadra e gli obiettivi che si era prefissata la società. Thiago Motta sta tentando di superare la sconfitta contro il Napoli e quel pari davvero paradossale contro il Club Brugge, in Champions. Una vittoria sarebbe indispensabile a sbloccare la situazione e per proseguire nella competizione, superando la zona play off.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Partita: Juventus-Benfica

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: mercoledì 29 gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, Now

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Juventus-Benfica in tv

Dunque, chi vorrà vedere live Juventus-Benfica potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match nella competizione continentale, a partire dalle 21 in esclusiva su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e 4k.

Gli abbonati potranno seguire in diretta live la singola partita sui canali indicati, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste a partire dalle 19:30.

Inoltre, vista l’eccezionalità della serata Sky Sport seguirà minuto per minuto le 17 partite anche in contemporanea a partire dalle 21 grazie a una inedita Diretta Gol (Sky Sport 251 e NOW), con la voce fuori campo di Gianluigi Bagnulo che in tempo reale darà le ultime sulla posizione delle squadre e gli accoppiamenti dei play off.

Juventus-Benfica in streaming

Per quanti, invece, si volessero collegare da mobile o fossero nelle condizioni di non poter guardare la partita in diretta tv, l’alternativa è lo streaming. Come di consueto, l’abbonato a Sky potrà connettersi a quanto viene offerto dalle piattaforme e app predisposte e vedere Juventus-Benfica così. Entriamo nel dettaglio.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso i dispositivi mobili via Sky Go (per gli abbonati Sky) o NOW attraverso l’app apposita scaricata sulle Smart tv.

Le probabili formazioni

Dopo le polemiche e le incertezze del momento, Thiago Motta si affida a Vlahovic in avanti. Alle sue spalle, nel 4-2-3-1, Conceição, Yildiz, Mbangula. Douglas Luiz e Thuram avranno il compito di arginare e impostare mentre davanti a Di Gregorio il tecnico schiera Savona, Kalulu, Gatti e McKennie salvo revisioni last second. Dall’altra parte, il Benfica deve uscire dal pantano in cui si ritrova, in un tentativo estremo di ritrovarsi e centrare il risultato pieno.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceição, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceição, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta. BENFICA (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. All. Bruno Lage.

L’arbitro della gara

La Uefa ha ufficializzato naturalmente anche gli arbitri. Direttore di gara István Kovács con assistenti Mihai Marica – Ferencz Tunyogi e quarto ufficiale Horațiu Feșnic. Al VAR: Pol van Boekel; AVAR: Angelos Evangelou.

Nessun precedente specifico per l’arbitro con le due squadre in campo anche se in passato ha arbitrato le italiane in diverse circostanze. Il rumeno Kovacs ha diretto per ben 8 volte le squadre italiane in Champions League (Inter, Milan, Napoli e Lazio). Il bilancio complessivo è di appena 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 sconfitte. Allargandolo all’Europa League, il numero cresce: il fischietto ha arbitrato la Roma, il Napoli e l’Atalanta con 2 vittorie, 2 pari e zero sconfitte.