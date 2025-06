Milan, Camarda non è Yamal né Mastantuono: in Italia manca coraggio, il golden boy finisce al Lecce

Nella rosa di Allegri, che si appresta ad accogliere il 40enne Modric, non c'è spazio per l'enfant prodige del calcio italiano, mandato a farsi le ossa a Lecce: i dettagli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Per un Modric che arriva, un Camarda che parte. Il Milan accoglie un 40enne dalla carriera stratosferica, ma pur sempre quarantenne, e dà via l’attaccante classe 2008 ritenuto dagli addetti ai lavori il futuro centravanti della Nazionale. Prestito di un anno a Lecce, in una squadra che lotta per la salvezza. E scatta il confronto con la Spagna. Dove il Clasico s’infiamma con la risposta del Real Madrid a Lamine Yamal, ovvero Franco Mastantuono.

Milan, non c’è spazio per Camarda, il golden boy dei record

Nel nuovo Milan di Max Allegri non è contemplata la presenza di Camarda, nonostante un reparto offensivo da rifondare. Perché di fatto alle spalle di Gimenez c’è il vuoto lì davanti. Ma l’Italia non è la Spagna, la Germania o la Francia, e qui da noi i talenti devono farsi le ossa. Col rischio di non esplodere mai.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A 17 anni Francesco non è ritenuto ancora pronto per indossare la maglia di una big, eppure è stato il più giovane calciatore esordiente in Serie A (a 15 anni e 260 giorni) e anche l’italiano più giovane di sempre a debuttare in Champions League. Ciò a dimostrazione di un talento ch’è innegabile, ma di un coraggio che manca. Perché solo così si spiega la sua cervellotica gestione tra prima squadra (235′ i minuti in campo) e Milan Futuro in Serie C, dove ha totalizzato 1.590 minuti e sette reti, tra campionato e coppa.

Camarda riparte dal Lecce: i dettagli dell’operazione

Il giovane bomber che ha indossato tutte le maglie della Nazionale fino all’Under 19 ha bruciato le tappe, ma non l’ultima. Al momento del grande passo in pianta stabile tra i grandi del Milan, la decisione di concedergli un minutaggio maggiore a Lecce, in una squadra che si è salvata per il rotto della cuffia e che sta per essere affidata a Eusebio Di Francesco, reduce da due retrocessioni di fila con Frosinone e Venezia.

Decisione giusta? Lo stabilirà il campo, come sempre. Ma il rischio di una battuta a vuoto in una fase cruciale della sua carriera è alto. Camarda approda al Via del Mare in prestito con la formula del riscatto e controriscatto: l’ultima parola sul futuro dell’attaccante spetta, dunque, ai rossoneri.

Yamal, Mastantuono e il confronto con la Spagna

Tra Modric, che si unirà al Milan una volta terminato il Mondiale per Club col Real Madrid, e Camarda ballano 23 anni di differenza. Classe 1985 il croato, classe 2008 il talento che ha segnato gol a grappoli nel settore giovanile del Diavolo. Generazioni a confronto: Luka è l’usato sicuro, la classe senza tempo, il fuoriclasse all’ultima chiamata; Francesco rappresenta il nuovo che avanza, il domani che non è ancora oggi, la scommessa che non vale la pena rischiare.

E, allora, la mente vola altrove. Oltre i confini dello Stivale. Dove i talenti giocano eccome. Il Barcellona sta costruendo le sue fortune con Lamine Yamal e la Casa Blanca ha deciso di rispondere investendo 45 milioni sulla stellina del River Plate, Franco Mastantuono, che si appresta a sfidare l’Inter al Mondiale. La Liga si accinge a dar vita a una rivalità tra 17enni dopo quella da urlo tra Messi e Cristiano Ronaldo. Perché in Spagna il domani è già oggi.