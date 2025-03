Milan, Camarda la grande illusione, il baby bomber andrà via: lo scenario,

Doveva essere il futuro del team rossonero ma può diventare già passato. Il Diavolo segue altri bomber e ha in programma la cessione in estate

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ma l’Italia è davvero un Paese per i giovani? Viene da chiederselo se come pare il Milan abbia intenzione di privarsi di un talento dalle belle speranze come Francesco Camarda. L’enfant prodige di casa rossonera fa la spola tra la prima squadra e quella Futuro ma il suo vero.. futuro dovrebbe essere lontano dal club che lo ha cresciuto. Il Diavolo, infatti, sta seguendo altri attaccanti da affiancare a Gimenez.

Gimenez non basta: serve un’altra punta

La patata passerà in fretta al nuovo direttore sportivo. In attesa che il Milan sciolga le riserve e tiri fuori il nome del dirigente eletto, i programmi societari vanno comunque avanti. Il club rossonero percepisce un vuoto da colmare nel parco attaccanti. A gennaio è stato preso Santiago Gimenez, con un discreto investimento in termini economici. Ma il messicano non basta: in estate verrà aggiunto un altro tassello per rafforzare la squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Troppe aspettative su Camarda, può andare via

Ciò significa anche per gli spazi per Francesco Camarda si restringeranno ancora di più. Il 17enne milanese era stato vicino al Monza lo scorso gennaio, affare poi non andato in porto. Chissà che questa trattativa non possa tornare in porto tra qualche mese o magari subentreranno differenti opzioni valide per consentirgli di esprimere tutto il suo potenziale. Certamente le aspettative sul ragazzo sono state enormi, forse troppo per essere colmate qui al Milan. Già dimenticati l’esordio a 16 anni, il record del più giovane in Champions e quel gol proprio in Champions poi annullato.

La possibilità Lucca in attesa di un programma chiaro

D’altro canto per poter crescere è fondamentale giocare. Cosa capitata davvero poco in stagione a Camarda, nonostante l’alternanza tra Milan e Milan Futuro. I risultati pessimi della seconda squadra rossonera, poi, non hanno certamente contribuito a creare un clima sereno nel quale performare.

Il resto lo farà il mercato: il Diavolo pare abbia concretamente puntato Lorenzo Lucca, valutato 30 milioni di euro dall’Udinese. Il bianconero è considerato il tassello ideale per rimpiazzare il partente Tammy Abraham e completare così il reparto d’attacco. Molto dipenderà naturalmente anche da allenatore e dirigente scelto. L’era Ibrahimovic sembra al capolinea, con la presa al potere di Furlani.