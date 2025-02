Udinese, Pozzo chiude il caso Lucca: il perdono “presidenziale”. Ma in estate sarà addio: Roma e Milan alla finestra

Il caso mediatico esploso nel corso del match col Lecce rientra per volere del patron del club. L'attaccante resta comunque sul mercato: a giugno cambierà maglia

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lorenzo Lucca ha sbagliato, è stato punito ma il caso finisce qui. Alla fine ha vinto il buonsenso con il perdono all’attaccante di Moncalieri che è arrivato direttamente dalla massima carica dell’Udinese, ovvero il patron Giampaolo Pozzo. Allarme rientrato, dunque, col calciatore che torna immediatamente disponibile per Kosta Runjaic. Per il futuro non cambia nulla: la cessione è già programmata e ci sarà comunque.

Lucca perdonato direttamente da Pozzo

Lorenzo Lucca ha passato qualche giorno difficile. Il rigore rubato al compagno di squadra è diventato un caso mediatico, senza dimenticare il cambio immediato deciso dall’allenatore per il suo numero 9. A spegnere l’incendio ci ha pensato però il grande saggio Giampaolo Pozzo, intervenuto sull’argomento nel corso della trasmissione radiofonica “La Politica nel pallone”, su Radio Rai Gr Parlamento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Vorrei ridimensionare il fatto – ha dichiarato il patron dell’Udinese –. È vero che ci sono regolamenti di squadra che vanno rispettati, ma bisogna dare attenuanti. Quando si gioca c’è molta tensione. Lorenzo è un giocatore che ha grande passione e aveva voglia di tirare. È stato punito, l’argomento va chiuso. Queste cose non si devono fare, ma se uno ha carattere e voglia di fare, qualche trasgressione bisogna perdonarla“.

L’attaccante è un patrimonio per la società

Tra l’altro Lorenzo Lucca aveva già fatto pubblica ammenda, chiedendo scusa con tanto di citazione del secondo classificato a Sanremo Lucio Corsi. L’attaccante piemontese è stato protagonista fin qui di un’ottima stagione con un bottino di 10 reti in 25 presenze. Inevitabile per l’Udinese darsi il proverbiale pizzico sulla pancia e perdonare la bravata di un ragazzo che rappresenta un patrimonio per la società.

Roma e Milan ci pensano: il bomber è in vendita

Il cartellino vendesi rimane appeso al collo del bomber. A fine stagione Lucca lascerà l’Udinese, chissà magari per restare nella nostra Serie A. Roma e Milan cercano un attaccante che sia qualcosa in più di una semplice riserva. A 24 anni l’ex Ajax sembra finalmente maturo per il definitivo salto di qualità. La valutazione economica si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Non una cifra impossibile neanche per le casse non abbondanti dei club nostrani.