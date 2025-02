Milan, la crisi della panchina investe anche la seconda squadra: esonerato Bonera, al suo posto Oddo

Il Milan Futuro rischia la retrocessione, arriva alla guida l'ex terzino con Tassotti al fianco: e per Conceicao diventa fondamentale non fallire il recupero contro il Bologna di giovedì

Nel calcio i primi a pagare sono sempre gli allenatori: legge non scritta ma che inevitabilmente ha dei risvolti in senso di nero su bianco, di squadre che cambiano, di stagioni che falliscono. E la stagione in corso del Milan, allargando il discorso a tutto l’ambiente rossonero, sta vivendo molte di queste sensazioni.

Milan futuro, Bonera esonerato

E’ notizia di oggi infatti dell’esonero dall’incarico di allenatore di Milan Futuro di Daniele Bonera, ex difensore tra gli altri proprio dei rossoneri. “A Daniele – si legge in una nota – va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile. Il club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista”. Il Milan ha anche reso noto che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all’interno del club e dello staff di Milan Futuro: Oddo, ultima esperienza da allenatore in serie C con il Padova, ha firmato un contratto fino al 2026.

Milan Futuro, arriva Oddo

Una situazione difficile, quella del Milan “giovane”: dopo 28 partite di campionato nel girone B della serie C, i rossoneri hanno 22 punti e occupano la terzultima posizione, a +3 dal Legnago ultimo. E domenica c’è proprio la sfida fuori casa contro i veneti, una sorta di spareggio per non retrocedere in D. Una eventualità che rappresenterebbe il fallimento di un progetto nel quale la società rossonera ha creduto e investito tanto.

Milan, le certezze mancano

Le difficoltà sono dunque di casa al Milan: papere, espulsioni inappropriate, polemiche, autogol ed errori assortiti. Le ultime uscite della squadra di Conceicao, infatti, hanno rappresentato un mix di cose che nessun tifoso rossonero vorrebbe più vedere. L’eliminazione contro il Feyenoord e la sconfitta contro il Torino, “funestata” dall’ennesimo clamoroso errore della difesa, hanno reso il quadro sempre meno idilliaco. E tra i tifosi c’è già chi rimpiange Fonseca, esonerato a fine 2024: il nuovo anno si era aperto con il botto, grazie alla incredibile vittoria in Supercoppa Italiana. Poi un mercato di riparazione importante, con gli arrivi di giocatori (tra gli altri) del calibro di Gimenez e Joao Felix. Eppure, la squadra sembra perdere certezze anzichéé acquisirne.

Bologna-Milan, partita bivio

E nel recupero contro il Bologna non si potrà più sbagliare, perché la zona Champions si allontana sempre di più, e restarne fuori potrebbe comportare un clamoroso ridimensionamento, checché ne dica Ibrahimovic. Giovedì al Dall’Ara il tecnico portoghese dovrebbe avere a disposizione l’intera truppa. Da valutare Walker, out contro il Torino, per il resto bisognerà capire se Conceicao vorrà schierare subito il terzetto iper offensivo (Pulisic, Joao Felix e Leao) alle spalle di Gimenez, o, se vorrà tenere almeno uno dei quattro inizialmente in panchina, puntando su Jimenez o Sottil.

Milan, le insidie del calendario

Il calendario ormai si accorcia e i punti diventano sempre più pesanti: dopo il Bologna e la Lazio (domenica sera a San Siro), ci sarà l’insidiosa trasferta di Lecce, per ospitare poi il Como (che ha appena battuto il Napoli…) e infine recarsi proprio in casa del Napoli. A fine anno si tirerà la linea: difficile pensare ad un esonero di Conceicao a stagione in corso, ma in caso di fallimento dell’obiettivo europeo è lecito immaginare che il portoghese dirà addio alla panchina rossonera.