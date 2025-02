Il Milan Futuro affonda: il caso-Camarda, la scusa di Bonera ma la D è vicina

Il Padova (3-0 alla Giana) resta a +6 sul Vicenza, l'Entella conferma il +4 sulla Ternana, il Cerignola a +5 sull'Avellino. Milan Futuro ko

Ieri si sono giocate 13 gare della 28^ giornata del campionato di Lega Pro. Distanze invariate nel girone A: alla vittoria del Vicenza a Lumezzane ha risposto il Padova con un secco 3-0 alla Giana Erminio. Stesso discorso nel girone B, dove l’Entella l’ha spuntata nel recupero contro il Perugia rendendo vano il 3-0 ad Ascoli della Ternana. Crolla il Milan Futuro, battuto dal Pescara: sfogo di Bonera nel post-gara. Nel girone C, il Cerignola regola il Sorrento e torna a +5 sull’Avellino, rocambolesco 4-3 del Potenza a Foggia (ridotto in 9).

Lega Pro, 28^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A, il Padova capolista ha confermato i 6 punti di vantaggio sul Vicenza, che qualche ora prima si era sbarazzato del Lumezzane con un gol di Rauti (anche una traversa per l’attaccante). I biancoscudati, davanti al presidente Oughourlian, che mancava all’Euganeo da due anni, si sono imposti agevolmente sulla Giana Erminio: 3-0 firmato da Valente (nel primo tempo), Fusi e Buonaiuto.

Vittoria di misura del Novara sul Renate: decide l’incontro Agyemang, con un’azione personale. Successo pesante in zona salvezza per l’Union Clodiense, che regola la Pro Vercelli a domicilio: 2-0, gol di Sinn e rigore di Zigoni (3° ko di fila per i piemontesi).

Lega Pro, 28^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B, l’Entella risponde presente al blitz della Ternana, che ha riscattato il ko a Campobasso travolgendo l’Ascoli al “Del Duca”: nel 3-0 degli umbri spiccano le reti di Corradini (grave errore del portiere bianconero Raffaelli), Cianci e Curcio. L’Entella, con più fatica, la spunta nel recupero contro il Perugia: esordio sfortunato per Vincenzo Cangelosi, 3° stop di fila per gli umbri, battuti da un colpo di testa di Tiritiello (7° successo consecutivo in casa per la capolista, a +4 sulla Ternana).

In caduta libera il Milan Futuro, superato in rimonta dal Pescara (2-3) e in 10 uomini per il rosso a Bartesaghi (doppia ammonizione). Non è bastato il ritorno al gol di Camarda (assente in C da dicembre), a fine gara c’è stato lo sfogo di Andrea Bonera: “Abbiamo saputo dopo Torino-Milan che Camarda e Bartesaghi sarebbero stati con noi, avevamo preparato la partita con altri interpreti. Siamo una squadra allargata, per fortuna ho la massima disponibilità dei ragazzi”.

Ma i rossoneri rischiano la D: 3° ko di fila, il Pescara si è imposto con il rigore di Bentivegna, che ha pareggiato il gol di Camarda, e con i difensori Brosco (dopo il 2-1 di Coubis) e Lancini. Fa festa la Torres, che resta a -1 dalla Ternana e a 5 punti dalla vetta grazie all’1-0 rifilato al Pontedera: gol del sassarese Carboni. Infine, la Lucchese, dopo il caos stipendi non pagati e le dichiarazioni del tecnico Gorgone contro la proprietà assente, ha pareggiato 1-1 in casa del Sestri Levante: vantaggio ospite con Rizzo e pareggio di Brunet.

Lega Pro, 28^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, il Cerignola cala il 6° successo di fila e il 14° risultato utile consecutivo battendo il Sorrento a Potenza: basta un colpo di testa di Salvemini nel primo tempo alla capolista, per confermare i 5 punti di vantaggio sull’Avellino. Perde quota il Monopoli, battuto 2-0 a Crotone dalla doppietta di Murano.

Il Catania rallenta ancora e non va oltre l’1-1 ad Altamura: padroni di casa avanti con un rigore di Leonetti, pareggio etneo a fine primo tempo con Jimenez, rosso al catanese Stoppa nel finale. Rocambolesco 4-3 del Potenza a Foggia: lucani sul doppio vantaggio al 20’ (gol di Siatounis e Petrungaro), i satanelli ribaltano il risultato con l’uno-due di Zunno e Gala nel primo tempo e ancora con Gala a inizio ripresa. Poi restano in 10 per il rosso a Felicioli, che spiana la strada al Potenza, che fa 3-3 con Siatounis e vince la partita con Mazzeo, dopo l’espulsione di Parodi, col Foggia ridotto in 9.

Ma a tenere banco nel girone C sono soprattutto i destini di Taranto e Turris, alle prese con gli ormai noti problemi economici. In settimana sono attese le decisioni della Covisoc: la Turris avrebbe pagato gli stipendi in ritardo (bonifici arrivati il 21 febbraio, 4 giorni dopo la scadenza del termine perentorio), ma anche il Taranto – che intanto ha cambiato proprietario, passando da Giove a Zerbo – non può dirsi tranquillo. Si rischia una doppia esclusione, con la riscrittura della classifica e la cancellazione dei risultati ottenuti contro Turris e Taranto.

Lega Pro, 28^ giornata, i posticipi

Stasera si chiude il sipario sul 28° turno del campionato di Lega Pro, con 3 posticipi in programma, uno per girone (tutti alle 20.30): nel girone A si gioca Atalanta Under 23-Albinoleffe, nel girone B c’è Rimini-Arezzo, nel girone C, il Messina (altro club economicamente in affanno) ospita il Trapani.