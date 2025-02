Milan Futuro ancora ko, Tassotti non basta: dura contestazione alla Spal con ultrà incappucciati

Tutto quello che è accaduto negli anticipi della 27a giornata di serie C tra campo e fuori. Delicata la situazione di Milan Futuro e Spal

Come da copione è stato un sabato piuttosto ricco in Serie C con dieci anticipi che hanno caratterizzato la 27esima giornata del torneo. Il volto copertina è del Milan Futuro, che ha perso di nuovo rendendo ancor più complicata la propria classifica. Al team rossonero non è bastato l’arrivo di Tassotti ad affiancare il coach Bonera. Dura contestazione in casa Spal con insulti e spintoni da parte dei tifosi. Ecco il riepilogo completo di ieri.

Girone A: Novara corsaro con la Pergolettese

Dobbiamo però andare con ordine partendo dal Girone A. In questo caso la copertina spetta al Novara che vince 2-1 sul campo della Pergolettese: dopo il botta e risposta di Calcagni e Careccia decide una zampata di Ganz nel finale. Sull’esito della gara ha pesato l’espulsione di Tonoli tra i padroni di casa. Il Renate ferma l’emorragia di 6 ko consecutivi risorgendo con il Lecco grazie al gol di Calì. Arzignano di misura sull’Alcione con rete di Milillo.

Tesser ha ribaltato la Triestina che vince ancora pure nello scontro diretto con la Pro Vercelli. A regalare i 3 punti agli alabardati è la prima gioia italiana dell’islandese Jonsonn. Dopo 17 giornate torna a sorridere la Pro Vercelli che batte 3-1 la Clodiense e dedica il successo al tifoso scomparso dopo la tragica caduta di Novara al quale è stato dedicato anche un minuto di raccoglimento.

Girone B: Bonera perde il Milan?

Appeso a un filo il destino di Daniele Bonera. Il suo Milan Futuro perde ancora nonostante al tecnico fosse stato affiancato la bandiera rossonera Mauro Tassotti. A far cadere il Diavolo stavolta è stata la Pianese grazie al rigore trasformato dal solito Guglielmo Mignani. Ha condizionato la gara l’espulsione di Camporese. Solo 0-0 tra Vis Pesaro e Sestri Levante. Il Pontedera soccombe al cospetto del Carpi per 0-2 con le firme di Fossati e Cortesi.

Il caso Spal: la contestazione si infiamma

Non ha ancora giocato la Spal che farà la sua partita oggi pomeriggio alle 17.30 contro il Rimini. Il clima però attorno ai biancazzurri di Ferrara è tutt’altro che idilliaco. Nella giornata di ieri al centro sportivo di Copparo c’è stato un confronto piuttosto animato tra ultras (alcuni anche incappucciati), giocatori e staff del club. Sono volati anche insulti e spintoni con lancio di bandiere e altri oggetti. La speranza è che la situazione possa rientrare al più presto.

Girone C: solo pari tra Benevento e Messina

Facciamo una capatina anche nel Girone C dove c’è stato un Benevento non ancora rigenerato dal cambio in panchina. Scialbo 0-0 per i giallorossi con il Messina. Pari anche tra Cavese e Picerno con Franco bravo a replicare all’iniziale vantaggio di Sannipoli. Per i lucani è stato il quinto pareggio consecutivo.