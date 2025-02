Il Milan riabbraccia Tassotti: l’ex difensore e uomo ombra di Ancelotti e Allegri salva Bonera nell’U23

Una delle bandiere dell’era berlusconiana torna in società dopo 9 anni: affiancherà l’allenatore della squadra terzultima in serie C che era a rischio esonero

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan e Mauro Tassotti di nuovo insieme: l’ex difensore, colonna dei rossoneri degli anni ’80 e ’90 e poi storico secondo di Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri, entra a far parte dello staff tecnico di Milan Futuro, l’U23 rossonera. Il suo compito sarà consigliare il tecnico Daniele Bonera, che evita per ora l’esonero.

Milan riabbraccia Tassotti: aiuterà Bonera nell’U23

Messa in pausa nel 2016, la vita in rossonero di Mauro Tassotti riprende ufficialmente oggi: l’ex difensore torna a lavorare dopo 9 anni per il Milan, che l’ha scelto come consulente tecnico del progetto Milan Futuro, l’U23 precipitata in zona playout nel girone B della serie C. In seguito ai risultati negativi della squadra – terzultima con 22 punti e una sola vittoria nelle ultime 5 giornate – erano circolate voci di un possibile esonero del tecnico Daniele Bonera: il Milan ha però preferito dare una nuova occasione all’allenatore, mettendo a sua disposizione l’esperienza di Tassotti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tassotti, bandiera del Milan berlusconiano

Oltre alla competenza, l’ex difensore porta alla squadra di Bonera il suo milanismo doc: arrivò al Milan nel 1980, all’età di 20 anni, trasformandosi grazie agli allenamenti di Nils Liedholm in un terzino all’avanguardia per l’epoca, abile nell’attaccare e nel giocare il pallone. Poi la consacrazione nell’era berlusconiana: sotto Arrigo Sacchi era il quarto componente della difesa formata da Baresi, Costacurta e Maldini e mantenne un ruolo centrale anche con Fabio Capello.

In totale, Tassotti ha vinto 5 scudetti, 3 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Supercoppe Italiane col Milan, arrivando a debuttare in Nazionale a 32 anni e a giocare i Mondiali di Usa ‘94.

Tassotti, l’eterno vice: gli anni con Ancelotti, Allegri e gli altri

Chiusa la carriera nel 1997, Tassotti visse una breve esperienza alla guida della Primavera prima di diventare “il” secondo del Milan: è stato il vice di Carlo Ancelotti (per ben 8 anni), poi di Leonardo, Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi per un totale di 14 anni.

Con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic, nel giugno 2015, passò al ruolo di osservatore, per poi lasciare definitivamente il Milan nel 2016 e fare da secondo anche ad Andrij Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, esperienza poi terminata nel 2021. Dopo aver seguito Sheva anche nella sua breve esperienza al Genoa nel 2022, Tassotti ha assunto l’incarico di vice-presidente della Federazione ucraina.

Milan, tifosi in festa per il ritorno di Tassotti

Tassotti è di fatto sinonimo di Milan, lo sanno bene i tifosi rossoneri che hanno salutato con entusiasmo la notizia del suo rientro nei quadri tecnici del club, seppure in quelli di Milan Futuro. “È una notizia straordinaria per i tifosi rossoneri: Tassotti porta milanismo e conoscenza”, il commento su X di Giovanni. “Finalmente una mossa giusta: hanno affiancato a Bonera un uomo di grande esperienza dell’ambiente Milan”, aggiunge MrMassy.

“È Bonera che farà parte dello staff di Tassotti”, scherza Cristian. “Grandissima scelta. Finalmente correzioni sensate”, il parere di RossoneroTW. “Il Milan ai milanisti”, esulta Maur97x. “Prima Gimenez, poi Joao Felix, ora Tassotti: Chi c’è dietro a queste scelte sensate da gennaio?”, ironizza infine GianniRivera10.