Feyenoord-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Andata playoff tra Feyenoord e Milan. Conceicao si affida a nuovi acquisti Walker, Joao Felix e soprattutto Gimenez, che sfida subito il suo passato

Il Milan fa visita al Feyenoord in occasione del match d’andata dei playoff di Champions League. Conceicao vuole l’intera posta in palio per compiere un primo passo importante verso gli ottavi e per questo motivo si affiderà a Santiago Gimenez, fiore all’occhiello del mercato di gennaio ingaggiato proprio dal club di Rotterdam.

Champions: Feyenoord-Milan, quando si gioca

Il Milan fa scalo a Rotterdam, in Olanda, per affrontare il Feyenoord al De Kuip nel primo dei due atti dei playoff di Champions League. Le due squadre scenderanno in campo stasera, mercoledì 12 febbraio, con fischio d’inizio del match fissato alle 21:00.

La squadra di Conceicao ha chiuso la fase campionato della massima competizione continentale al 13esimo posto con 15 punti, frutto di cinque vittorie e tre sconfitte. Con 13 punti, invece, il Feyenoord si è piazzato 19esimo. Il ritorno è in programma martedì 18 febbraio a San Siro (ore 18:45).

Ricapitoliamo le informazioni utili sul match del De Kuip:

Partita: Feyenoord-Milan

Feyenoord-Milan Dove: Stadion Feyenoord ‘De Kuip’, Rotterdam

Stadion Feyenoord ‘De Kuip’, Rotterdam Quando: mercoledì 12 febbraio 2025

mercoledì 12 febbraio 2025 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Feyenoord-Milan

La partita tra Feyenoord e Milan si giocherà stasera con calcio d’avvio alle 21:00. A trasmettere in esclusiva il match dei rossoneri è Amazon Prime Video.

L’app è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone, tablet e smart tv di ultima generazione compatibili. Ricordiamo che i televisori possono essere collegati a console come PlayStation o Xbox One e che si può fare ricorso anche a dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Per non perdersi neppure un istante della gara dei playoff di Champions è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Le probabili formazioni

I rossoneri hanno sfruttato la finestra invernale di mercato per rifarsi il look. Tra i colpi messi a segno spicca ovviamente quello del centravanti messicano Santiago Gimenez, che sfida subito il suo recente passato. Tre stagioni e 65 gol in 105 presenze col Feyenoord prima di cedere alla corte col Diavolo. In campo dal primo minuto anche gli altri nuovi innesti Walker e Joao Felix. Conceicao col 4-2-3-1: Walker, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez davanti a Maignan, con Fofana e Reijnders sulla linea mediana. A Pulisic, Joao Felix e Leao il compito di innescare Gimenez.

Il Feyenoord non ha perso solo Gimenez, ma anche il suo allenatore. Già, a 48 ore dalla sfida col Milan la proprietà ha deciso di silurare a sorpresa Brian Prieske, affidando la squadra a Pascal Bosschaart, allenatore dell’Under 21. In difesa c’è l’obiettivo di mercato della Juve Hancko; Osman, Milambo e Igor Piaxão a sostegno di Ueda.

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. Allenatore: Pascal Bosschaart

Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda. Allenatore: Pascal Bosschaart Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceicao

L’arbitro del match

A dirigere il playoff tra Feyenoord e Milan sarà lo spagnolo José María Sánchez, che ha già diretto i rossoneri nella partita della fase campionato vinta 3-2 contro lo Slovan Bratislava. Gli assistenti saranno Raúl Cabañero e Iñigo Prieto; quarto uomo Guillermo Cuadra. Al Var Juan Martínez Munuera, avar Cesar Soto Grado.