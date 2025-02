Champions, il Milan può approfittare della crisi del Feyenoord: la scelta a sorpresa del club olandese

La società di Rotterdam ha annunciato l’esonero del tecnico Priske a 48 ore dalla gara di andata dei playoff contro i rossoneri

È un Feyenoord in piena crisi quello che affronterà il Milan mercoledì, nell’andata dei playoff di Champions League: dopo aver perso Santiago Gimenez, ceduto proprio ai rossoneri, il club di Rotterdam ha annunciato l’esonero del tecnico Brian Priske.

Milan, il Feyenoord esonera il tecnico Priske

Al Feyenoord non bastava complicarsi la vita con la cessione di Santiago Gimenez proprio al Milan, avversario mercoledì nei playoff di Champions League: a 48 ore dalla sfida con i rossoneri il club olandese ha annunciato di aver esonerato il tecnico Brian Priske. Una scelta clamorosa nei tempi, visto che arriva poco prima di una delle gare più importanti della stagione, più che nelle motivazioni: tra Priske e l’ambiente del Feyenoord si registrava ormai da tempo una certa freddezza.

Feyenoord, la crisi e l’addio a Priske

“Il Feyenoord saluta Brian Priske di comune accordo – si legge nel comunicato pubblicato dal club di Rotterdam -. I risultati molto contrastanti e la mancanza di affiatamento sono i motivi della sua partenza. Il Feyenoord annuncerà uno staff provvisorio domani”.

All’allenatore danese, 47 anni, non è bastata la vittoria per 3-0 ottenuta nell’ultimo turno dell’Eredivisie nel derby con lo Sparta Rotterdam: il Feyenoord veniva da un pari e 3 k.o. nelle precedenti 4 partite, tra cui il clamoroso 6-1 incassato dal Lille in Champions. Priske lascia il Feyenoord dopo neanche una stagione: era arrivato a luglio, conquistando subito la Supercoppa d’Olanda ai rigori contro il Psv. Il 5° posto in campionato a 12 punti dal team di Eindhoven, però, gli è costato caro.

Feyenoord, chi in panchina contro il Milan?

Il Milan potrebbe dunque avere un vantaggio nella gara di mercoledì contro il Feyenoord, che secondo quanto annunciato dalla dirigenza olandese sarà guidato da un tecnico ad interim: il principale indiziato è Pascal Bosschaart, tecnico del settore giovanile che verrà promosso per rimediare alla situazione di emergenza venutasi a creare.

Vedremo se per il match di ritorno il Feyenoord avrà già un nuovo allenatore: secondo la stampa olandese il favorito è Marino Pusic, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk ed ex assistente di Arne Slot proprio a Rotterdam. Pusic è però attualmente sotto contratto col club ucraino e avrebbe bisogno di una rescissione contrattuale per poter tornare in Olanda.