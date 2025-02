Milan Futuro, crollo in casa: affondano anche l’Atalanta U.23 e l'Avellino

Andiamo a riepilogare i dodici anticipi del sabato della 26a giornata del campionato di Serie C. Coinvolti tutti e tre i gironi del torneo

Il piatto del sabato di Serie C è stato piuttosto ricco, con 12 gare valevoli per la 26esima giornata del torneo. E che hanno riguardato tutti e tre i gironi, chi più e chi meno. La copertina non può che essere dedicata alle formazioni under delle big con Milan Futuro e Atalanta Under 23 che hanno entrambe perso. Preoccupante la situazione dei rossoneri. Ma andiamo a riepilogare tutto ciò che è accaduto nel turno.

Girone A: tris della Virtus Verona sull’Atalanta

Non sbaglia più un colpo la Virtus Verona che festeggia la terza vittoria consecutiva senza subite. A subirne le spese è l’Atalanta U23 in versione rimaneggiata che becca 3 pere in territorio rossoblù a firma Mehic (doppietta) e De Marchi. Ha gli stessi punti del team di Gigi Fresco anche la Giana alla quale basta l’1-0 di Lamesta su rigore per avere la meglio sulla Clodiense. Di misura pure la Pergolettese sul Caldiero con gol di Basili. Un punto e un gol a testa tra Arzignano e Lumezzane (1-1).

Girone B: Milan Futuro ko e classifica che si complica

Il Milan Futuro cade in casa contro la Lucchese in una sfida dal sapore di playout. Tumbarello e Saporiti liquidano la pratica già nel primo tempo facendo risprofondare nelle tenebre la squadra guidata da Daniele Bonera. Il Diavolo rimane terzultimo a 22 punti: 12 sconfitte in campionato totali e la quota salvezza che si allontana ancora. 2-0 del Rimini sull’Ascoli con i gol nel secondo tempo di Parigi e Cioffi su rigore. Ha pesato per gli ospiti l’espulsione di Marsura poco prima dell’intervallo.

Girone C: l’Avellino perde in casa contro il Foggia

Non perdeva da novembre l’Avellino e stavolta cade proprio davanti al suo pubblico. Allo Zaccheria i biancoverdi si lasciano sopraffare dal Foggia di Zauri che capitalizza al massimo la rete di Vezzoni. 4-1 del Crotone al Potenza con tanto di sorpasso in classifica dei calabresi. Tutto facile anche per il Trapani che passeggia per 4-0 sul campo della povera Turris. Tra Messina e Picerno è un pari a reti bianche che serve giusto a muovere un poco la classifica. Il Giugliano passa di misura ad Altamura mentre il Taranto viene steso 6-0 dal Sorrento.