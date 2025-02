Il Milan Futuro torna a vincere con i gol dei nuovi, senza Capuano il Trapani fa poker, cade imbattibilità Padova

Cosa è successo negli anticipi della 25a giornata di Serie C. Tra chi torna al successo dopo lunghi digiuni e chi perde l'imbattibilità stagionale.

Crolla anche l’ultimo muro. Il Padova era l’unica squadra imbattuta in tutto lo sport professionistico italiano ed è caduta sul campo della Virtus Verona. Questo è stato sicuramente il risultato più sorprendente tra gli anticipi della 25esima giornata di Serie C. Spicca poi il ritorno al successo del Milan futuro e un Trapani che funziona alla grande anche senza Eziolino Capuano.

Girone A: primo ko per il Padova, Vicenza a -3

Cominciamo proprio dal Padova che non sta vivendo un periodo straordinario. Prima sconfitta stagionale sul campo della Virtus Verona con gol di Mehic e misero bottino di 5 punti nelle ultime 4 gare. Preoccupato il tecnico Andreoletti. Anche perché alle spalle c’è un Vicenza che sale col successo di misura in casa del Renate (1-o firmato Leverbe).

Tutto facile per il Trento che rifila un sonoro 5-0 alla Clodiense. Pari tra Alcione e Caldiero che fanno 1-1. Il Lecco crolla ad Arzignano per 2-0 e sprofonda in zona playout. Altro ko per la Pro Patria – sesto consecutivo – che passa in vantaggio ma si fa rimontare dall’Albinoleffe.

Girone B: il Milan Futuro vince a Ferrara

Contro la Spal per il Milan Futuro si trattava di un vero e proprio scontro salvezza, classifica alla mano. Se lo prendono i rossoneri che passano 2-1 e contestualmente salvano anche la panchina di Bonera. Il Diavolo la vince con le reti dei nuovi Magrassi e Quirini ai quali ha provato a rispondere Antenucci. Rimini e Perugia si annullano con l’1-1: la sblocca Fiorini per i romagnoli ma Cisco rimette a posto le cose per gli umbri.

Girone C: buona la prima di Torrente col Trapani

Buona la prima di Vincenzo Torrente, chiamato a sostituire l’esonerato Capuano sulla panchina del Trapani. I siciliani schiantano 4-2 il Potenza con tripletta di Anatriello e poker di Ongaro. Nuovi acquisti a bersaglio pure per i rossoblù: Siatounis e Petrungaro hanno timbrato il cartellino. Il Crotone interrompe la sua striscia positiva sotto i colpi di Musso che fa doppietta e regala i 3 punti al Sorrento vanificando il guizzo dell’ultimo arrivato Murano. Il Messina ribalta 2-1 il Latina e vince dopo un digiuno lungo 3 mesi.