Milan Futuro, senza Camarda pari a Campobasso: Bonera perde la testa

Dopo la batosta di Terni il Milan Futuro pareggia 1-1 a Campobasso nel recupero dalla 15a giornata del Girone B di Serie C. Stalmach salva i rossoneri

Il Milan Futuro non decolla, ma prova a ripartire dall’1-1 di Campobasso. Senza Camarda i rossoneri tornano a casa con un punto che non migliora il penultimo posto nel Gruppo B di Serie C, ma se non altro giova al morale dopo la batosta di Terni.

Serie C, per il Milan Futuro un punto a Campobasso

Continua a non vincere, la squadra di Bonera. Con il pareggio in Molise i punti ottenuti in campionato sono in totale 13, frutto due sole vittorie, sette pareggi e ben otto sconfitte. L’intera posta in palio resta un tabù: per risalire all’ultimo successo bisogna riavvolgere il nastro a fine ottobre quando il Milan Futuro ha mandato al tappeto il Perugia.

A Campobasso, contro una compagine meglio piazzata in classifica ma reduce da due ko di fila, serviva una reazione d’orgoglio in seguito al 3-0 subito dalla Ternana. In parte c’è stata e il pareggio finale nel recupero della 15a giornata va letto in casa rossonera come un possibile punto di (ri)partenza.

Stalmach risponde a Di Nardo, sfortuna Traoré

La gara si mette subito male per il club lombardo, che dopo 7′ è già sotto: cross di Minotti e per Di Nardo è un gioco da ragazzi superare Raveyre. Questa volta il Milan non si scompone, resta in partita e, al 31′, riesce ad acciuffare il pareggio: Chaka Traoré, tra i più in palla, serve l’assist per Stalmach, che insacca.

Primo sigillo per il 18enne centrocampista polacco, alla sua seconda partita in Serie C dopo aver collezionato nove presenze con la Primavera e quattro in Youth League. Nei primi minuti della ripresa gli ospiti sfiorano il sorpasso, ma la traversa nega la gioia del gol a Traoré.

Bonera perde la testa: espulso nel primo tempo

La posta in palio era di quelle alte e i nervi inevitabilmente tesi per un cammino finora tutt’altro che esaltante. Del resto, in estate il progetto Milan Futuro era stato presentato in pompa magna da Ibrahimovic e nessuno immaginava risultati così deludenti. Fatto sta che al 36′ del primo tempo il tecnico rossonero Daniele Bonera è stato espulso dall’arbitro Ursini di Pescara.

Il 43enne, che non ha potuto contare sull’apporto della stellina Camarda perché alla corte di Fonseca in prima squadra, ha perso la testa per un mancato cartellino nei confronti di un calciatore del Campobasso in seguito a un intervento duro su Traoré.