Padova festeggia i 115 anni col record di imbattibilità: il sogno della B continua ma l’Euganeo scatena la contestazione

La squadra di Andreoletti continua la sua marcia incredibile nel girone A della serie C: 24 partite senza nessuna sconfitta e il traguardo promozione che si avvicina

Una stagione da sogno per il Padova almeno fino a questo momento ma tutto sembra indicare che la strada verso la serie B sia ormai spianata. I biancoscudati sono saldamente in testa al girone A ma i sei punti di vantaggio sul Vicenza non lasciano dormire sogni tranquilli, la seconda parte di campionato dovrà essere anche da record per blindare la promozione.

I numeri da record del Padova di Andreoletti

Il Padova si presentava alla stagione 2024/2025 come una delle squadre da tenere d’occhio in ottica promozione ma nessun si aspettava un girone d’andata da record. I numeri sono tutti dalla parte della squadra di Matteo Andreoletti che ha conquistato il titolo di campione d’inverno con 16 vittorie e soli 3 pareggi e un bottino di 51 punti. Da record anche gli altri numeri visto che nella prima fase di stagione la differenza reti recita un clamoroso 39 gol fatti e solo 9 subiti. Cammino solo leggermente meno fluido nel girone di ritorno visto che nelle prime cinque gare sono arrivate solo (si fa per dire) 3 vittorie e due pareggi con il Vicenza a quota 52 che continua a inseguire con determinazione.

Padova tappezzata di manifesti

Il compleanno del Padova è stato accolto e festeggiato con grande trasporto dai tifosi e dall’intera città. 115 anni per uno dei club più storici del calcio italiano che sono stati festeggiati con 115 poster celebrativi che hanno fatto la loro comparsa nei luoghi simbolo del comune veneto. “La città si risveglia vestita di 115 poster celebrativi. Con questa azione notturna, i ragazzi della Curva hanno omaggiato l’anniversario della nascita del biancoscudo, a nome di chiunque continui a portarlo con orgoglio nel cuore. Sentimento popolare, scrigno traboccante di storia, amore indissolubile che sfida il tempo. Tanti auguri Calcio Padova!”, il messaggio degli ultras.

Il caso Euganeo

In una stagione da record e con un compleanno importante, non mancano però i motivi per storcere il naso da parte dei tifosi. Il problema è rappresentato dallo stadio Euganeo che resta un cantiere aperto. I lavori per regalare la Curva Sud ai tifosi sono stati fermati nel 2022 dalla Procura ma anche dopo il dissequestro non c’è stato nessun passo in avanti nonostante da fine dicembre ci sia un’impresa che ha ottenuto l’appalto. E nel corso delle ultime gare casalinghe i fan del Padova hanno fatto sentire tutto il loro disappunto al punto che ora valutano anche la possibilità di disertare completamente lo stadio.

