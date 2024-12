Pescara scatenato, la dedica commovente di Baldini. Atalanta under 23 fermata dalla nebbia

Dieci i match giocati ieri nel campionato di C. Spicca il successo del Pescara, anche per le belle parole del suo allenatore al termine della gara

Il piatto è stato assai ricco in questo sabato 30 novembre per quanto riguarda la Serie C. Sono stati infatti ben 10 match giocati ieri tra i tre campionati che compongono la terza lega nazionale in ordine gerarchico. Ce ne sarebbe stato uno in più, in realtà, se non fosse stato per la nebbia che ha impedito all’Atalanta U23 e al Clodiense di scendere in campo. Il rinvio rende ancor più fitto il calendario degli orobici che mercoledì 4 dicembre devono già recuperare la sfida col Padova. Ma riepiloghiamo tutto ciò che è accaduto.

Due pareggi nel Girone A

Un brodino di questi tempi fa sempre bene. Lo sanno anche Renate e Trento che si sono spartiti equamente la posta in palio facendo 1-1 e portando avanti la striscia di risultati utili consecutivi. Di Delcarro e Di Carmine le reti, una per tempo. L’AlbinoLeffe si ferma al palo colpendone ben due contro il Lecco in una gara che non si sblocca in alcun modo dallo 0-0. Il rammarico però è maggiore per gli ospiti, in superiorità numerica per oltre mezz’ora a causa dell’espulsione di Parlati.

Vola il Pescara, la Vis Pesaro passa in rimonta

L’emergenza non ferma il Pescara, corsaro a Gubbio. I biancazzurri beneficiano del rosso dell’ex Proietti per colpire gli umbri prima con Merola e poi con Ferraris. Inutile nel finale il sigillo degli ospiti con Rocchi. Con questo successo la formazione di Silvio Baldini si porta a +6 di vantaggio sulle inseguitrici. Bene anche la Vis Pesaro di Stellone che va in svantaggio con la Lucchese ma poi rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Molina. 3-1 del Carpi sul Legnago ultimo in classifica: due i rigori parati da Sorzi.

La dedica speciale di Baldini

Merita un approfondimento la dedica di Silvio Baldini alla vittoria del suo Pescara: “Volevamo dedicare questa vittoria a Marco Il Tedesco e Paola, è stata una promessa e l’abbiamo mantenuta. Marco rappresentava gli ultrà e quando muore il capo indiano la tribù è triste. Mandiamo un grande abbraccio a lui e un grande bacio. Per quanto riguarda Paola (affetta da Sla ndr), è ingabbiata nel suo corpo. Nella sua vita è rimasto solo il Pescara, anche in questa situazione drammatica questo è un piccolo spunto“.

Benevento-Cerignola si dividono il bottino

Veniamo al big match tra Benevento e Cerignola, particolarmente atteso. Alla fine, come spesso accade nelle sfide più delicate, è venuto fuori un pareggio che per la verità sta più stretto agli ospiti. All’autorete di Visentin per i campani ha risposto Jallow per i pugliesi. Cade il Trapani sul campo di un ottimo Altamura, 2-1 il risultato finale. Fischi per il Catania che si fa raggiungere sull’1-1 dalla Cavese. Stesso risultato pure per Foggia-Crotone. Il Latina risolve in un tempo la pratica Picerno: 2-0 firmato Ndoj e Di Renzo.