Pescara-Milan Futuro, moviola: primo tempo horror, siparietto Baldini-Bonera a fine gara

La prova dell’arbitro Carlo Rinaldi nel recupero del campionato di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto di Bassano del Grappa ne ha ammoniti 4

Carlo Rinaldi, la scelta della Can di C per il recupero tra Pescara e Milan Futuro, è al quinto anno in Lega Pro ed ha una solida esperienza alle spalle. Vediamo come se l’è cavata ieri sera il fischietto della sezione di Bassano del Grappa.

I precedenti di Rinaldi con Pescara e Milan

Due i precedenti, entrambi positivi, per il Delfino con Rinaldi: le vittorie in trasferta colte dai biancazzurri a Imola (0- 1 ) del 18 dicembre 2021 e a Terni(1-2), nella 1° giornata della stagione in corso, ossia lo scorso 23 agosto 2024. Prima volta invece con l’Under 23 rossonera.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Simone Pistarelli di Fermo e Francesco Tagliaferri di Faenza con IV uomo Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2., l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: D’Alessio, Bartesaghi, Valzania, Brosco.

Pescara-Milan Futuro, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Prima frazione horror per i rossoneri che vengono travolti sin dalle prime battute. All’8′ Torriani respinge il sinistro di Merola da posizione centrale, sulla ribattuta arriva Pierozzi che mette dentro. Al 22′ solo una prodezza di Torriani evita il raddoppio. Al 28′ ammonito D’Alessio, primo cartellino giallo del match. Al 32′ Tonin approfitta di un disastro tra Torriani e Malaspina che si avventano sullo stesso pallone. Il giocatore del Pescara si ritrova la sfera sui piedi e a porta vuota insacca. Al 36′ il tris: Merola fredda Torriani da distanza ravvicinata su assist di Squizzato. Tutti e tre i gol regolari.

Nella ripresa ammoniti prima Bartesaghi e poi Valzania per proteste. Al 53′ squillo del Milan che accorcia: Longo dalla destra pesca Turco con un delizioso cross che l’ex Juve mette in rete con un potente e preciso colpo di testa. Al 64′ autogol di Bartesaghi che, dopo un goffo intervento di un compagno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, scaraventa la palla alle spalle di Torriani di testa. All’81’ ammonito Brosco. Il Pescara sfiora più volte il quinto gol poi dopo 5′ di recupero la gara finisce 4-1.

Siparietto Baldini-Bonera a fine partita

Dopo la gara simpatico siparietto tra i due allenatori. Silvio Baldini è corso ad abbracciare Daniele Bonera per consolarlo. I due, come si legge su Milannews, si conoscono da molti anni dato che il tecnico dei rossoneri è stato giocatore di Baldini prima ai tempi del Brescia dove raccolse una convocazione in prima squadra nel 1999, senza però scendere in campo. E poi ai tempi del Parma nella stagione 2004/05, dove Bonera ha raccolto 17 presenze sotto la sua gestione. Bonera, scherzando, ricorda il suo periodo comune con Baldini: “Non mi facevi giocare ma è stato bello trascorrere quel periodo insieme. Il mister è un grande come persona e come allenatore”. Baldini poi gli ha risposto: “Hai fatto comunque una carriera da top vincendo tutto, sono felice per te perchè sei un bravissimo ragazzo e ti auguro il meglio in questa avventura”.

La delusione di Bonera

Affranto però per il ko Bonera: “Sapevamo delle difficoltà perchè il campionato è competitivo. Solo chi non conosce la C la può snobbare. Le aspettative intorno ai nostri ragazzi sono alte, paradossalmente in questa categoria possono avere più difficoltà rispetto ad altri livelli. Abbiamo spesso e volentieri la squadra più giovane per età media, faccio fatica al momento fare un bilancio. Dove contano agonismo e scaltrezza pecchiamo. Però questa sera il Pescara è stato troppo forte, loro sono i più bravi e noi abbiamo fatto la partita più brutta del campionato”.