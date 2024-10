Milan Futuro, ritorno al passato e nuovo ko, l’Avellino sogna: con Biancolino sesta vittoria di fila, Foggia nel caos

Gli irpini volano al 2° posto dopo il blitz a Trapani, i rossoneri inciampano in casa con la Pianese. Volano Padova e Pescara dopo la 12esima giornata

Si sono disputate ieri altre 11 gare della 12^ giornata del campionato di Lega Pro, che si concluderà stasera con le ultime 8 partite del girone C.

Nel girone A è irrefrenabile la corsa da capolista del Padova, che batte pure il Renate e vola a +7 sul Vicenza secondo. Esordio con vittoria per Gennaro Volpe sulla panchina del Lecco (1-0 all’Alcione Milano, che conserva il 3° posto). Esulta pure la Feralpisalò, pareggia in extremis la Triestina evitando la 9^ sconfitta di fila.

Nel girone B, il Pescara non conosce ostacoli: 2-1 al Pontedera e 6° successo consecutivo. Confermato il +4 sulla Torres (2-1 al Perugia, esordio sfortunato per Lamberto Zauli sulla panchina dei grifoni). Altro stop per il Milan Futuro, battuto in casa dalla Pianese. Pareggi per Ascoli ed Entella.

Nel girone C prosegue la risalita dell’Avellino: 2-1 a Trapani e 6^ vittoria consecutiva, che vale il provvisorio 2° posto in classifica. Cade il Picerno, battuto 3-1 in casa dal Giugliano.

I risultati del girone A

Il Padova non conosce ostacoli e supera anche l’esame Renate (1-0) allontanandosi dal Vicenza: +7 sui biancorossi fermati sul pari dal Novara, martedì sera. A decidere la sfida dell’Euganeo la rete di Valente, al 33’ della ripresa, favorita dall’uscita errata di Nobile.

Continua a spingere anche la Feralpisalò di Aimo Diana, al 4° successo nelle ultime 5 gare. Espugnato il campo dell’Union Clodiense con un gol di Boci. Già funziona la cura-Volpe al Lecco. Il nuovo tecnico, ieri squalificato e sostituito dal vice Bongiorni ha superato di misura l’Alcione Milano, che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive (6), conservando comunque il 3° posto: ci pensa Sipos al 23’ del primo tempo a regalare tre punti ai suoi.

Soltanto al 94’ la Triestina riesce a evitare la 4^ sconfitta di fila (la 9^ stagionale) e con un guizzo di Vertainen agguanta il pareggio contro l’Albinoleffe, passata in vantaggio con Zoma.

I risultati del girone B

Nel girone B, il Pescara scappa, ma la Torres regge lo strappo e si mantiene a 4 punti dalla vetta (gli abruzzesi hanno una gara in meno). Ancora imbattuto (assieme al Vicenza), il Pescara regola la pratica Pontedera al 95’, con la rete di De Marco. I toscani erano riusciti a recuperare lo svantaggio al 23’ della ripresa con Pietra. Di Merola su rigore (al 39’ del primo tempo) l’iniziale vantaggio biancazzurro.

Stesso risultato al Vanni Sanna di Sassari dove una doppietta di Fischnaller fa volare la Torres e rovina l’esordio di Lamberto Zauli sulla panchina del Perugia: inutile, ai fini del risultato, il rigore trasformato da Lisi al 22’ della ripresa, per il momentaneo 1-1.

Continua a perdere il Milan Futuro: illusoria la vittoria sul Perugia di domenica. L’Under 23 rossonera battuta in casa dal Pineto con una rete per tempo. Raveyre pasticcia tra i pali e commette fallo da rigore su Bruzzaniti, che trasforma il penalty al 47’ del primo tempo. Nella ripresa, nonostante l’ingresso di Camarda, i rossoneri non recuperano lo svantaggio e incassano il secondo gol a opera di Schirone (29’). Nel finale rosso a Coubis e Milan Futuro in dieci.

Il Campobasso si conferma tra le squadre più in forma del girone (8° risultato utile consecutivo) e impatta 1-1 sul campo dell’Ascoli, che rimane in piena zona playout. Vantaggio dei padroni di casa con la prima rete del 18enne Bando (al 16’ pt) e pareggio di Mondonico al 25’ della ripresa. Pareggio a reti bianche tra Entella e Lucchese.

I risultati del girone C e il caos a Foggia

Nel girone C, l’Avellino miete un’altra vittima: espugnato il Provinciale con un colpo di testa di Gori (43’ del primo tempo) e un rigore di Patierno, contestato dal Trapani, al 15’ della ripresa. I siciliani si rifanno sotto a 2 minuti dal 90’ con una girata di Lescano, ma non riescono a evitare la sconfitta.

Il Giugliano sorprende il Picerno e lo batte 3-1 in terra lucana. Protagonista sfortunato Summa, che regala il primo e il terzo gol ai campani (segnati da Giorgione e Balde). Il raddoppio degli ospiti arriva con Njambe, provvisorio 1-2 rossoblù firmato da Bernardotto.

Non accenna a rientrare il caos panchina a Foggia. Dopo le dimissioni di Ezio Capuano, in seguito al ko in casa del Sorrento, il presidente Canonico ha provato a convincere Massimo Brambilla – esonerato il 25 settembre scorso – a tornare in sella, ricevendo in cambio il rifiuto e le dimissioni delle ex tecnico. La squadra è stata momentaneamente affidata a Cosimo Zangla, già vice di Capuano: ci sarà lui in panchina stasera contro il Cerignola.

Lega Pro 12^ giornata, le gare di oggi

Si disputeranno oggi le ultime 8 gare della 12^ giornata nel girone C. Alle ore 15 si giocherà Potenza-Taranto. Alle 18.30 sono in programma Casertana-Team Altamura e Latina-Monopoli. Alle 20.30 c’è Juventus NG-Sorrento. Alle 20.45 si chiude con Messina-Cavese, Crotone-Benevento, Foggia-Cerignola e Turris-Catania.