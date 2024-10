Vlahovic non si ferma più, la risposta della Ternana alla penalizzazione

Gli umbri battono il Sestri Levante nel recupero e annullano il -2 in classifica. L'Atalanta U23 vola con Vlahovic, ancora male la Spal

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La dodicesima giornata del campionato di Lega Pro si è aperta ieri sera con 11 anticipi (6 del girone A, 5 del girone B). Proseguirà stasera e verrà completata domani, con le altre 8 gare del girone C.

Nel girone A, spicca il 2-0 dell’Atalanta Under 23 alla Pro Vercelli e brilla il talento di Vanja Vlahovic: 9° gol stagionale in nove partite giocate. Prosegue la striscia positiva del Trento, all’11° risultato utile di fila, mentre il Vicenza frena a Novara e riesce a rosicchiare un solo punto al Padova capolista, in campo stasera all’Euganeo contro il Renate.

Nel girone B, prova di forza della Ternana, penalizzata di due punti nel pomeriggio di ieri, per inadempienze amministrative, ma capace di piegare il Sestri Levante nelle battute finali con un rigore di Cicerelli.

Gli anticipi del girone A

L’Atalanta Under 23 sale al quarto posto grazie al 2-0 alla Pro Vercelli, al terzo stop di fila e in piena zona playout (rischia grosso Paolo Cannavaro, da settimane sotto osservazione). Apre Vavassori, chiude Vlahovic (suo l’assist per l’1-0) con il suo 9° gol stagionale, confermandosi in vetta alla classifica marcatori.

Non va oltre il pari il Vicenza, fermato a Novara (0-0) e ora a -4 dal Padova, atteso stasera dal confronto interno con il Renate. Sesto risultato utile di fila per i piemontesi, salvati dal palo colpito da Carraro.

Il Trento si accontenta di un pareggio, in rimonta, contro la Virtus Verona, passata in vantaggio con Metlika e ripresa dal rigore trasformato da Anastasia: 11° risultato utile consecutivo per la squadra di Tabbiani, sconfitta soltanto all’esordio in campionato (3-0 a Padova).

Negli altri anticipi di ieri, 1-0 dell’Arzignano (2° successo di fila targato Lakti) contro la Pro Patria (non perdeva da 7 gare); 1-0 del Caldiero Terme sulla Giana Erminio (decide Fasan alla mezzora della ripresa, ospiti in 10 per l’espulsione di Colombara al 40’ st) e blitz della Pergolettese (6 punti in 2 gare con Curioni in panchina), in casa del Lumezzane, colpito due volte sul tramonto del primo tempo: rigore di Jaouhari al 42’ e prodezza di Parker al 44’.

Gli anticipi del girone B

Nel girone B, la Ternana risponde presente e annulla subito i due punti di penalizzazione inflitti dalla disciplinare per inadempienze amministrative. La vittoria a Sestri Levante vale un solo punto agli uomini di Abate, ma fa decisamente morale anche per le modalità con la quale è maturata: il rigore trasformato da Cicerelli al 93’, contestato dai padroni di casa, consente agli umbri di sostare, almeno per una sera, in solitaria al secondo posto, a -3 dal Pescara capolista (abruzzesi con due gare in meno).

Ancora un flop per la Spal, avanti con Rao a metà primo tempo, e braccata dalla Pianese in pieno recupero (rete di Mignani, figlio di Michele ex amatissimo calciatore della Spal). Dopo tre stop di fila, un pareggio per gli estensi, che restano malinconicamente al penultimo posto in classifica. Per Dossena, già fortemente in bilico, potrebbe arrivare l’esonero prima della trasferta di Terni.

Va forte in casa il Carpi (12 punti su 14 conquistati al Cabassi), che regola 2-1 l’Arezzo con le reti di Puletto (all’11’ del primo tempo) e Gerbi (al 19’ della ripresa). Momentaneo pari di Eklu al 16’ pt e rigore fallito sull’1-1 da Gaddini, per gli amaranto.

La Vis Pesaro passeggia a Gubbio (1-3): umbri alla terza sconfitta di fila e in 9 uomini già al 47’ del primo tempo (rossi a Maisto e Proietti). Ospiti avanti con un’autorete di Stramaccioni, ripresi da Rosaia, ma di nuovo in vantaggio con un’altra autorete, di Venturi. Nel recupero il 3-1 di Nicastro.

Infine, vittoria del Rimini, dopo tre pari consecutivi, contro un Legnago ancora fortemente in affanno, anche dopo l’arrivo di Contini: 1-0 firmato Chiarella e decima sconfitta stagionale per i veneti.

Lega Pro, le gare di oggi della 12^ giornata

Oggi si disputeranno altri 11 incontri (4 nel girone A, 5 nel girone B e 2 nel girone C). Nel girone A sono in programma: Lecco-Alcione Milano (18.30), Triestina-Albinoleffe (18.30), Union Clodiense-Feralpisalò (18.30), Padova-Renate (20.45). Da segnalare l’arrivo a Lecco di Gennaro Volpe, sostituto dell’esonerato Francesco Baldini. In panchina, stasera, siederà il vice Buongiorni.

Nel girone B sono in programma: Milan Futuro-Pineto (18.30), Torres-Perugia (18.30), Ascoli-Campobasso (20.45), Entella-Lucchese (20.45), Pescara-Pontedera (20.45).

Nel girone C, che verrà completato domani sera con le altre 8 gare della dodicesima giornata, sono in programma: Picerno-Giugliano (ore 15) e Trapani-Avellino (20.45).