Yildiz e Camarda, talenti agli antipodi: Juventus preoccupata per il turco, il Milan sogna col baby-bomber

Mentre il trequartista bianconero è alle prese con la prima crisi della sua giovane carriera il mondo rossonero si gode il talento del 16enne attaccante, pronto a fissare nuovi record in Champions

Hanno tre anni di differenza, ma Kenan Yildiz e Francesco Camarda sono accomunati dallo stesso precoce talento calcistico. Oggi, però, vivono due momenti profondamente diversi: il turco della Juventus attraversa la prima crisi tecnica della sua giovane carriera, il baby-bomber è invece pronto a diventare sempre più importante per il Milan.

Juventus alle prese con la crisi di Yildiz

Nella Juventus battuta dallo Stoccarda ha funzionato quasi nulla, ma Kenan Yildiz ha forse deluso più degli altri bianconeri. D’altra parte quando le critiche sono sempre più aspre quando si è in possesso di un talento come quello del trequartista turco. L’aspetto peggiore, però, è che la prova con lo Stoccarda è solo l’ultima di una serie di prestazioni incolori di Yildiz, elemento che Thiago Motta ha promosso praticamente a titolare fisso della sua Juventus: 11 presenze stagionali, 10 delle quali dal primo minuto, ma un rendimento in calo. Yildiz ha firmato 2 assist nelle prime due giornate di campionato (contro Como e Verona) e segnato nella gara di debutto in Champions League col PSV. Poi poco o nulla, in una Juve che, però, fatica a creare come collettivo in fase offensiva.

Juventus, quanta pressione su Yildiz

In questo contesto non semplice, Yildiz pare soffrire il carico di responsabilità che gli ha affidato la Juventus. Un peso che gli è stato trasferito sulle spalle anche in via simbolica, quando la società gli ha affidato la maglia numero 10: accettarla è stato un gesto coraggioso per il 19enne, che quando ha detto sì era reduce dalla sua prima stagione in bianconero, condita da 32 presenze e 4 gol. A oggi, però, Yildiz pare schiacciato da quella pressione, incapace di incidere e trascinare come, invece, avevano sognato i tifosi e forse anche i dirigenti bianconeri.

Un altro dato aiuta a entrare nella sua crisi: in serie A Yildiz ha effettuato 8 tiri in 8 giornate, decisamente pochi per un attaccante esterno. Ma in una squadra che non riesce a liberare i trequartisti nell’uno contro uno diventa difficile andare a calciare in porta.

Il Milan e la serata magica di Camarda

Mentre la Juventus è preoccupata per Yildiz, il Milan si gode Francesco Camarda, l’altro volto da copertina tra i giovani di talento del nostro calcio. Contro il Bruges l’attaccante rossonero è diventato l’italiano più giovane di sempre a debuttare in Champions League (16 anni e 226 giorni) e il 7° più giovane nella massima competizione europea dopo Moukoko, Yamal, Babayaro, Cherki, Halilovic e Tielemans. E solo per un fuorigioco millimetrico Camarda è riuscito a festeggiare anche il record di marcatore più giovane in Champions. “Quella del gol è stata, penso, la più bella emozione della mia vita, poi il Var mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso, ma sono cose che succedono, specialmente nel calcio di oggi”, ha commentato Camarda nel post gara.

Milan, Camarda e la chance del record in casa del Real Madrid

Ma Camarda può ancora raggiungere questo traguardo, dato che oggi il record appartiene all’ex Barcellona Ansu Fati, a segno contro l’Inter nel 2019 all’età di 17 anni e 40 giorni. Camarda, nato il 10 marzo 2008, ha ancora 5 mesi per fissare il nuovo primato e chissà che la volta buona non sia la prossima, su un palcoscenico davvero speciale: il 5 novembre il Milan è di scena al Bernabeu, tempio del calcio e casa del Real Madrid.