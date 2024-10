Milan, Camarda è già leggenda: le lacrime della madre, la beffa Var e la profezia del web

Il baby rossonero è diventato il più giovane italiano a esordire in Champions League, il gol annullato gli ha negato il trionfo ma non la celebrazione

Anonimo in serie C, gigante in Champions League. Strana ma bella la vita per Francesco Camarda, entrato nella storia ieri per essere diventato il più giovane calciatore italiano a giocare in Champions League e se non fosse stato per il Var, che gli ha annullato un gol per un fuorigioco millimetrico, sarebbe diventato anche il goleador più giovane.

Camarda e le difficoltà col Milan Futuro

Assieme ad altri baby talenti come Liberali e a esuberi come Ballo Tourè, Camarda gioca in C col Milan Futuro ma finora non ha avuto molta fortuna. Un solo gol all’attivo, tante reti sbagliate e qualche sostituzione ma il Milan ha fiducia in lui. Ieri col Brugge è entrato al posto di Morata al 75′ e con i suoi 16 anni e 226 giorni (è nato il 10 marzo 2008) ha battuto il precedente primato, che era di Moise Kean, esordiente a 16 anni e 267 giorni con la Juventus nel 2016. Un nuovo record per lui visto che è infatti anche il più giovane calciatore ad aver mai giocato in Serie A (15 anni e 260 giorni quando ha debuttato il 25 novembre 2023 contro la Fiorentina).

La beffa sul gol

Poco dopo il suo ingresso in campo, all’88’, il talentino del Milan è andato in gol di testa, ma l’arbitro tedesco Zwayer ha annullato per un leggero fuorigioco, su segnalazione del Var. I compagni, che lo avevano già portato in trionfo, sono andati subito a consolarlo. La mamma, in tribuna, è stata sorpresa dalle telecamere in lacrime, tra commozione e disperazione per l’ennesima impresa sfiorata.

Le parole di Camarda

Camarda a Sky ha confessato la sua emozione: “Il record mi dà molto orgoglio, sono sincero. E mi spinge a dare di più per migliorarmi e far sì che accadano più spesso notti come questa. Il gol? È stata l’emozione più bella della mia vita, poi il VAR mi ha fatto uno scherzo. Sono tanto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di adesso. Voglio fare di più. È il giorno più bello della mia vita sportiva, non trovo parole per raccontarlo. Sono notti che si sognano fin da bambino. Si immaginano dentro la propria testa e quando si gioca al parchetto. Do il massimo anche per il Milan Futuro e la Youth League”.

Come lo gestirà il Milan

Cosa cambia da oggi per lui? Di sicuro avrà altre occasioni. Fonseca ha spiegato come intende gestirlo adesso: “Io, mister Bonera e mister Guidi facciamo il massimo per far crescere i giovani. Noi abbiamo Morata, abbiamo Abraham e Jovic, diventa un po’ difficile per Camarda giocare. E a questa età è importante giocare. Ciò che facciamo è cercare di fargli avere più spazio per farlo migliorare, tra Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra. Talvolta è più difficile giocare in Serie C che in Serie A e viceversa. Quando si allena con noi fa benissimo. Oggi ha lavorato bene per la squadra, con coraggio sulla linea di passaggio. Non mi sembra un ragazzo dell’età che ha quando gioca”.

Tifosi entusiasti sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Mi ha lasciato più emozioni il minuto tra il gol di Camarda e l’annullamento del Var, che tutte le prime 3 giornate di Champions messe insieme. Dopo quel sorriso in campo di un anno fa all’esordio, questo ragazzo mi ha di nuovo emozionato tanto. Emette delle vibes differenti” e poi: “Caro Francesco, mi spiace tanto…ma lo farai con la vera maglia del Milan, quella rosso e nera non con quel pigiama verde e grigio! Il Milan è rossonero!”

C’è chi scrive: “Quando ha segnato Camarda mi sono venuti i brividi. Arriverà la tua prima gioia giovane gioiello!”. Infine una voce contraria: “Tutti esaltati ed emozionati per Camarda. Si bravo ma in altri campionati ci sono pari età che sono già titolari da un anno in campionati, competizioni europee e nazional. Lui gioca in serie C e se si fa male qualcuno forse viene portato in prima squadra”