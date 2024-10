Milan, Camarda gioie e dolori: club indignato per le parole di Gravina

La frecciata del presidente Figc ha infastidito il club. Intanto l'enfant prodige, in gol con l'Italia U19, sta soffrendo non poco l'impatto con la C

Francesco Camarda al centro della scena. E non solo per le parole di Gravina che hanno infastidito non poco il Milan, ma anche perché l’enfant prodige rossonero sta attraversando un momento delicato con il Milan Futuro, penultimo in Serie C.

Gravina cita Camarda: Milan indignato, ecco perché

La recente frecciata di Gabriele Gravina si è rivelata un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto su Milanello. “I talenti li abbiamo, però non giocano. Mi viene in mente Camarda”, ha detto il presidente della Figc, spiazzando il club di via Aldo Rossi. La Gazzetta dello Sport si sofferma a descrivere la reazione di enorme stupore della società rossonera, che, per tanti motivi, proprio non poteva immaginare una simile esternazione.

Innanzitutto perché l’attaccante classe 2008 è il più giovane esordiente della storia della Serie A e poi perché nessuno rifornisce le giovanili dell’Italia quanto il Milan, che ha deciso anche di dare vita al progetto Milan Futuro in Serie C. Da Liberali, Zeroli e Torriani passando per Bartesaghi e i talenti della Primavera Comotto e Sala: insomma, le parole di Gravina hanno infastidito non poco chi sui giovani sta investendo eccome.

Camarda in crisi con Milan Futuro: i gol non arrivano

Milan Futuro è un progetto avviato solo da pochi mesi e, probabilmente come preventivato, l’impatto con la dura realtà della Serie C non è stato dei più semplici. Però, vista la portata del progetto presentato in estate dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, era lecito aspettarsi una situazione di classifica meno grigia.

La squadra affidata a Daniele Bonera, infatti, occupa la penultima posizione del Girone B con soli 6 punti in 8 partite. E segna pochissimo: con 4 gol fatti è il peggior attacco del raggruppamento. Soffre anche Camarda, che – lo ricordiamo – ha 16 anni e si ritrova a dover fronteggiare avversari ben più strutturati e d’esperienza. Per il talento, reduce dal gol al Galles con la Nazionale Under 19, un solo centro in quattro presenze nell’1-1 contro il Carpi alla seconda giornata di campionato.

Milan, dubbi sulla gestione dell’enfant prodige

L’avvio di stagione di Camarda è stato segnato anche da un piccolo problema muscolare, ma ciò che non convince tutti gli addetti ai lavori è la gestione del calciatore da parte del Milan.

Due volte, ad esempio, è stato convocato in prima squadra da Fonseca (era in panchina in occasione dell’ultima giornata di Serie A contro la Fiorentina), poi ha giocato una partita di Youth League con la formazione Primavera e il resto delle gare con Milan Futuro. Questo ‘girovagare’ da una categoria all’altra rischia di compromettere o comunque frenare la crescita di uno dei maggiori talenti italiani in circolazione.