Juventus, Thiago Motta nel ciclone: gli “allegriani” allo scoperto, tutti gli errori che gli rimproverano

Il tecnico sul banco degli imputati dopo il ko con lo Stoccarda. Tifosi sul piede di guerra e c'è chi è sicuro: "Molto presto rimpiangerete Allegri"

E ora piovono critiche su Thiago Motta. La prima sconfitta della sua gestione, maturata allo Stadium nella sfida di Champions con lo Stoccarda, ha letteralmente scatenato i tifosi della Juventus, che si sono riversati sui social puntando il dito contro le scelte dell’italo-brasiliano.

Juventus, primo ko di Motta: tutti gli errori secondo i tifosi

È una sconfitta che fa male, quella casalinga con i tedeschi dello Stoccarda. I tifosi sono sul piede di guerra e Thiago Motta finisce sul banco degli imputati. Tante, tantissime, le critiche mosse all’allenatore. Dalle scelte di formazione alle sostituzioni effettuate (fuori Vlahovic pur non avendo un’alternativa) fino a un’impostazione tattica che garantisce sì solidità difensiva (un solo gol subito in campionato) ma nello stesso tempo non assicura reti.

La Juventus fa una fatica tremenda a segnare e, alla lunga, il mal di gol rischia di diventare una patologia ostica da curare. Senza trascurare un altro dettaglio di non poco conto: ad oggi la Signora non ha ancora un undici titolare chiaro e riconoscibile per via dei continui cambi del tecnico.

Il flop in Champions fa uscire allo scoperto gli allegriani

Motta non ha ancora convinto il popolo bianconero e inevitabilmente il ko europeo ha risvegliato le vedove di Max Allegri. “Il problema era Allegri che giocava sempre con metà squadra” commenta Micio su X. “Si può togliere Allegri dalla Juve ma è difficile togliere Allegri dalla testa dei giocatori” sostiene Sissio. “Allegri è un vincente, Motta lo deve dimostrare. Tutta la stampa che ora difende Motta era sempre pronta a montare critiche su Max” afferma un altro utente.

“Rimpiangerete Allegri molto presto, vedrete” assicura Dennis. Nicolò, invece, boccia tutti su Facebook: “Grande Maestro Thiago Motta, giocare peggio che con Allegri era ardua impresa”. Duro Nicolò: “Rimandate a Bologna questo bluff di allenatore”. “Il calcio proposto dallo Stoccarda è quello che immaginavo quando abbiamo preso Motta, invece sembra di vedere un Allegri 3.0” sentenzia Pietro.

Le accuse dei tifosi bianconeri a Thiago Motta

Partiamo da Danilo, a cui il tecnico ha concesso una chance per preservare Gatti in vista del derby d’Italia. Nel finale il difensore brasiliano, demolito sul web, ha causato il rigore poi parato da un super Perin lasciando i suoi in dieci uomini. “Ma mettere Rohui e non Gatti per difendere dopo l’espulsione è una follia” scrive Fabio. Bocciati, dunque, i cambi. “In mancanza di un’alternativa non si può togliere Vlahovic, anche se stava giocando male” aggiunge Davide.

E, ancora: “Perché richiamare Conceicao che era l’unico che dava un minimo di imprevedibilità?”. C’è, chi come Nicola, spera addirittuta in Pogba. “Una squadra insensata, senza punte, senza gioco, senza dirigenti, senza un allenatore esperto, senza giocatori di vera qualità. Una squadra anonima. Pogba sarà meglio tenerselo altro che! C’era una volta la Juve”.