Juve flop con lo Stoccarda, Motta chiarisce su Vlahovic e mercato ma i tifosi sbottano: "Peggio di Allegri"

Il ko in Champions League con lo Stoccarda preoccupa i tifosi bianconeri. Le spiegazioni di Motta non convincono in vista dell'Inter e dal web rispuntano Allegri e Pogba.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La prima sconfitta stagionale è arrivata proprio nella coda di una partita vissuta in costante sofferenza, con lo Stoccarda a premere sin dai primi minuti e il portiere bianconero Perin migliore in campo, con tanto di un rigore parato. Prodezze inutili, purtroppo per la Juve, visto che un ex atalantino, El Bilal Touré, ha firmato lo 0-1 in pieno recupero. Più del risultato, però, è stata la prestazione della Vecchia Signora a scatenare perplessità. Altro che Motta-ball: sembrava di essere tornati ai tempi di Allegri. Che però spesso queste partite le vinceva.

Juve, Motta rende merito allo Stoccarda

Dopo la partita Motta ha ammesso la superiorità dello Stoccarda: “Ha meritato dal primo minuto, ha fatto meglio di noi. Dobbiamo digerire la sconfitta il prima possibile, una notte, un giorno e poi in piedi per affrontare l’Inter“. Su cosa non ha funzionato: “Non siamo riusciti a togliere il controllo del gioco a loro, uscivano dalla prima pressione con un difensore di destra o col due contro due a sinistra. Noi poche volte abbiamo avuto il controllo del pallone. Abbiamo sofferto e loro hanno vinto meritatamente”.

Le parole del tecnico su Vlahovic e il mercato

Nessuna risposta dal tecnico alla domanda di Fabio Capello a Sky: “In Serie A si va troppo piano?”. “Non è questa l’occasione per un’analisi del calcio internazionale e italiano. Vero è che all’estero pressano tanto, noi però possiamo far meglio. Abbiamo subito per gran parte del tempo il loro gioco”. Ancor più incalzante Paolo Di Canio: “Non ci credo che hai avallato la scelta di fare tutta la stagione in attacco solo con Milik e Vlahovic: “Tutto quello che vediamo oggi è condiviso con la società“, la lapidaria risposta del tecnico.

Thiago Motta punta al riscatto contro l’Inter

Vlahovic che Motta ha tolto dal campo a metà ripresa in favore di Adzic. Juve incerottata un po’ in tutti i reparti, ma questo – anche per il tecnico – non può aver giustificato una prestazione così disarmante: “Nella fase offensiva dobbiamo far meglio, ma per fare di più in attacco dobbiamo far meglio in fase difensiva. Non eravamo in condizione di attaccare al meglio, anche con l’uscita dal basso siamo andati in difficoltà. Grandissima responsabilità è mia, ma ora pensiamo già alla prossima sfida con l’Inter”.

Juve e Motta sotto accusa: spuntano Allegri e Pogba

I tifosi, invece, pensano ancora al ko con lo Stoccarda. “Immaginate una partita del genere contro la dodicesima in Bundesliga giocata da Allegri“, l’impietoso Tweet di un fan bianconero deluso. “Motta è l’Allegri 2.0”, un altro commento tranchant. “Juve 7 tiri Stoccarda 22: questo sarebbe il Motta ball?“, chiede sarcasticamente un altro tifoso. “Questo è peggio di Allegri, molto peggio”, la constatazione di una sostenitrice bianconera. “Ma davvero Pogba non servirebbe a questa Juve ridotta così male?“, un’altra domanda dai meandri del web.