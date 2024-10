Pagelle di Juventus-Stoccarda 0-1: delusione Danilo, Perin salva quasi tutto. Touré condanna i bianconeri

Dopo due successi consecutivi cadono i bianconeri in Champions. Decisiva la rete nel finale dell'ex atalantino, ma male quasi tutti tra gli uomini di Motta.

Il muro bianconero crolla nel recupero. La Stoccarda vince all’Allianz Stadium con un gol dell’ex atalantino El Bilal Touré e condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale. Il match è stato interamente dominato dai tedeschi, capaci di creare numerose occasioni da gol e di sbagliare anche un calcio di rigore con Millot, parato da uno straordinario Perin. Decisamente male la squadra di Thiago Motta, con espulsione di Danilo e pochi calciatori sopra la sufficienza.

Le scelte di Motta e Hoeness

Primo incrocio nella storia tra Juventus e Stoccarda anche se i bianconeri arrivano da 5 cinque successi negli ultimi scontri diretti con formazioni tedesche. Per Thiago Motta c’è subito un intoppo nell’11 iniziale: Douglas Luiz ha accusato un problema muscolare, così in campo ci va Thuram. Per il resto i titolari sono quelli già ampiamente annunciati alla vigilia col ritorno dal primo minuto di Danilo e McKennie. Hoeness conferma il 4-2-3-1 che ha perso malamente col Bayern Monaco

Primo tempo di chiara marca tedesca

Per la Juventus la chance è importante: in caso di ulteriore successo potrebbe ipotecare la qualificazione almeno ai play-off. Ma chi si aspettava che i bianconeri potessero azzannare la gara rimane deluso. E’ lo Stoccarda, al contrario, a partire forte. I rossi fin dai primi minuti prendono il controllo del gioco, prendono un palo con Demirovic, creano occasioni e mettono alle corde la squadra di Thiago Motta. Poco coinvolte le punte della Vecchia Signora che conclude la prima frazione senza mai rendersi pericolosa.

Perin para quasi tutto poi si arrende a Touré

Ad inizio secondo tempo il copione è il medesimo: Undav va subito a segno ma la Juve si salva grazie al Var che vede un controllo col braccio dell’attaccante. L’altro episodio potenzialmente chiave è la mancata espulsione di Demirovic, protagonista di un fallo brutto seppur involontario su Kalulu. Lo Stoccarda inizia a calare ma i bianconeri arrembanti in questa stagione non lo sono mai stati. La sciocchezza la fa Danilo con un fallo ingenuo su Roualt: è sempre Perin a salvare la Vecchia Signora.

Il gol è però dietro l’angolo: a realizzarlo, stavolta buono per davvero, è l’ex atalantino El Bilal Touré. Prima sconfitta stagionale per la formazione guidata da Thiago Motta, oggi davvero male come mai le era capitato in questa prima parte di annata. Restano sei i punti di Madama ma in tre partite totali. Lo Stoccarda risorge dopo il 4-0 rimediato contro il Bayern Monaco

Le pagelle della Juventus

Perin 9 Tre grandi parate e il rigore su Millot, poi è sempre attento tra i pali e in uscita.

Savona 5 Nelle ultime settimane è in calo, anche oggi la prova non è sufficiente. (Dal 55′ Cambiaso 6 Se non altro tra lui e Weah si riprende il controllo della fascia, con anche qualche opportunità messa a referto).

Kalulu 6,5 A destra o a sinistra sembra indifferente. Altra risposta positiva dell'ex centrale del Milan, sempre solido difensivamente.

Danilo 4 Seconda da titolare in stagione. Nell'azione del gol (poi annullato) si rende complice facendosi attrarre dal pallone e non seguendo la linea, nel finale procura un rigore per un intervento assai goffo per il quale viene espulso.

Cabal 6 Da quel lato soffre un po', prova a prendere iniziative poi capisce la difficoltà della partita e sta più nel suo.

McKennie 5 Lo fanno correre molto e male. (Dal 55′ Locatelli 6 Col suo ingresso Fagioli ha libertà di avanzare: i compiti sono al solito di contenimento).

Fagioli 5,5 Alcuni palloni persi banalmente in una partita di regia piuttosto ordinaria.

Thuram 5 Sono più i palloni che perde che quelli che recupera. Male, nel complesso. (Dal 90′ Rouhi ng )

Conceicao 5,5 Prende una randellata che l'arbitro non vede, per il resto rimane ai margini della gara. (Dal 55′ Weah 6,5 Giusto tre sgroppate con altrettanti discreti palloni messi in mezzo).

Vlahovic 5 Poco coinvolto dalla squadra, non lo si vede praticamente mai. (Dal 68′ Adzic 6 Gioca a supporto di Yildiz ma all'esordio in Champions è difficile pretendere chissà cosa).

Yildiz 5,5 La voglia c'è ma non riesce a incidere. Chiude da centravanti dopo l'uscita di Vlahovic.

