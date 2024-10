Lo Stoccarda ha vinto solo una delle 11 partite contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee (4N, 6P), successo per 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 in Coppa UEFA.20:29

PREPARTITA

Juve-Stoccarda è una partita valevole per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo le prime due partite la Juve è 6 punti grazie ai due successi contro Psv e Lipsia; lo Stoccarda è invece a 1 punto in seguito alla sconfitta contro il Real Madrid nella partita d’esordio e al pareggio interno per 1-1 contro lo Sparta Praga.

Arbitro di Juve-Stoccarda è il norvegese Espen Eskas, coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, quarto uomo Kristoffer Hagenes. La partita si gioca allo Juventus Stadium di Torino, fischio di inizio ore 21.00.

La partita è molto importante per la Juve che dopo le vittorie con PSV e Lipsia si ritrova nel gruppetto di testa della Champions League con 6 punti e cerca un successo per consolidare l’ottima classifica. La gara coi tedeschi non è assolutamente da prendere sotto gamba perché si tratta di un collettivo estremamente ben organizzato tatticamente e molto potente dal punto di vista fisico. Motta deve fare i conti con l’ennesima emergenza: Di Gregorio è squalificato e al suo posto gioca Perin; dietro le scelte sono quasi obbligate con Savona a destra, Cambiaso a sinistra e in mezzo la coppia Kalulu-Gatti con Locatelli nel ruolo di frangiflutti; in mediana spazio a Conceicao a destra e conferma a Yildiz sulla sinistra con Fagioli e McKennie a cucire il gioco per Vlahovic unico terminale offensivo possibile. Pochissime le alternative in panchina, si annuncia la solita partita di sofferenza. Lo Stoccarda dovrebbe rispondere con un modulo quasi speculare in cui i giocatori di particolare interesse sono i nazionali Leweling e Mittelstadt.

Probabili formazioni Juve-Stoccarda

JUVENTUS (4-1-4-1):Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli; Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All. Hoeness



Dove vedere Juve-Stoccarda in diretta TV e streaming

Juve-Stoccarda è trasmessa in esclusiva su Sky