Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 3 luglio 2025: C'è Sinner a Wimbledon

Tennis protagonista in tv con le partite di Wimbledon trasmesse da Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena

Oggi il palinsesto televisivo sportivo è dominato da uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Tennis. In occasione del prestigioso torneo di Wimbledon, diversi match della 4ª giornata animeranno il pomeriggio sportivo sui canali Sky dedicati. Dalle ore 12:00 fino alle 14:30, gli appassionati potranno seguire gli incontri in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. In campo anche Sinner che affronterà Vukic. Sarà quindi una giornata da non perdere per chi ama il tennis e desidera seguire gli sviluppi di uno dei tornei più importanti al mondo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Tennis

12.00 Wimbledon – 4a g. (Sky Sport Tennis)

Wimbledon – 4a g. (Sky Sport Tennis) 12.00 Wimbledon – 4a g. (Sky Sport 1)

Wimbledon – 4a g. (Sky Sport 1) 12.00 Wimbledon – 4a Giornata (Sky Sport Arena)

Wimbledon – 4a Giornata (Sky Sport Arena) 14.30 Wimbledon – 4a g. (Sky Sport Tennis)

Wimbledon – 4a g. (Sky Sport Tennis) 14.30 Wimbledon – 4a g. (Sky Sport 1)

